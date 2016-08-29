BKA: 8 bin 991 çocuk sığınmacı kayıp

Almanya Federal Emniyet

Teşkilatı (BKA) yanlarında ebeveyn ya da herhangi bir

yetişkin olmadan ülkeye ulaşan çocuk ve genç sığınmacıların sayısının 1 Temmuz'da

8 bin 991 olduğunu açıkladı. Osnabrücker Zeitung gazetesinin sorusuna yönelik

açıklama yapan BKA'ya göre kayıp çocukların sayısı bu yıl, 2015 yılı toplamına

oranla arttı. 4 bin 749 çocuğun kayıp olduğu kayıt altına alınan bu yılın ilk aylarına

göre ise artık iki kat daha fazla.

Ülkelerindeki savaş ve çatışmalardan tek başlarına Avrupa ülkelerine kaçan birçok

çocuk sığınmacının Almanya'ya ulaştıktan sonra, tanıdık ve akrabalarının yanına

gitmek için kaçmaya devam ettikleri tahmin ediliyor. Ne var ki, 8 bin 991 kayıp çocuk

sığınmacıdan büyük bir çoğunluğunun akıbeti bilinmiyor.

Federal Emniyet Teşkilatı

kayıp olarak kayıt altına alınan çocuklardan 8 bin 46'sının

14 ile 17 yaş grupları arasında olduğunu, 867'sinin 13 yaş altı

ve 78'inin ise 18 yaş üstü

olduğunu belirtti. Teşkilat,

sayının yüksek olmasına geçen yılın ortalarından bu yana

artan mülteci akınını ve sığınmacılar arasında ebeveynleri olmadan kaçan çocukların

da fazla olmasını gerekçe göstererek, kayıp vakalarının çoğunun suçla bağlantılı

olmadığını belirtti.

Çoklu kayıt sistemi ve hatalı kayıtlar

Federal Emniyet Teşkilatı'nın elinde, kayıp çocuk sığınmacıların suç çetelerinin eline

düştüğüne dair somut kanıtlar olmadığı belirtildi. Bir BKA sözcüsü, çocukların

çoğunlukla bir plan dâhilinde, farklı kent ve Avrupa ülkelerindeki ebeveyn ve

akrabalarına ulaşmak için kaçmaya devam ettikleri bilgisini verdi. Çocuklar aile ya da

akrabalarına ulaştıklarında yetkililere bilgi verilmediği ve çocuklar kayıp olarak kayıt

altında kalmayı sürdüğü için de sayının yüksek olduğuna dikkat çekildi. Aynı zamanda

sığınmacılar farklı noktalarda yeniden kayıt altına alındıkları, isim hataları olabildiği

için de birden fazla kayıt altına alınma işlemi nedeniyle de yine sayının yüksek olduğu

ifade edildi.

Avrupa'da net bir veri bulunmuyor

Avrupa genelindeki çocuk

ve genç sığınmacılara yönelik net bir veri bankası

bulunmuyor. Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Şubat ayında Avrupa'ya ulaştıktan sonra

yaklaşık 10 bin kayıp çocuk ve genç sığınmacı olduğunu tahmin ediyor. Sayının

şubat ayından bu yana yükseldiği, birçoğunun ailelerinin korumasında olduğunun

tahmin edildiği ancak yine de tehlikenin göz ardı edilemeyeceği bilgisi verildi.

Avrupa Güvenlik

ve İşbirliği Teşkilatı AGİT de aylar önce, kriz bölgelerinden kaçan

reşit olmayan yaştaki çocukların sığınmacılar arasında en fazla tehlikeyle karşı karşıya

olan grup olduğuna dikkat çekmişti. Çocukların ailelerinden önce tek başlarına

Avrupa'ya gönderildikleri ve kendilerini koruyamayacakları için de çok kolay kurban

haline gelebileceklerine dikkat çekilmişti.

