BKA: 8 bin 991 çocuk sığınmacı kayıp

Almanya Federal Emniyet
Teşkilatı (BKA) yanlarında ebeveyn ya da herhangi bir
yetişkin olmadan ülkeye ulaşan çocuk ve genç sığınmacıların sayısının 1 Temmuz'da
8 bin 991 olduğunu açıkladı. Osnabrücker Zeitung gazetesinin sorusuna yönelik
açıklama yapan BKA'ya göre kayıp çocukların sayısı bu yıl, 2015 yılı toplamına
oranla arttı. 4 bin 749 çocuğun kayıp olduğu kayıt altına alınan bu yılın ilk aylarına
göre ise artık iki kat daha fazla.
Ülkelerindeki savaş ve çatışmalardan tek başlarına Avrupa ülkelerine kaçan birçok
çocuk sığınmacının Almanya'ya ulaştıktan sonra, tanıdık ve akrabalarının yanına
gitmek için kaçmaya devam ettikleri tahmin ediliyor. Ne var ki, 8 bin 991 kayıp çocuk
sığınmacıdan büyük bir çoğunluğunun akıbeti bilinmiyor.
Federal Emniyet Teşkilatı
kayıp olarak kayıt altına alınan çocuklardan 8 bin 46'sının
14 ile 17 yaş grupları arasında olduğunu, 867'sinin 13 yaş altı
ve 78'inin ise 18 yaş üstü
olduğunu belirtti. Teşkilat,
sayının yüksek olmasına geçen yılın ortalarından bu yana
artan mülteci akınını ve sığınmacılar arasında ebeveynleri olmadan kaçan çocukların
da fazla olmasını gerekçe göstererek, kayıp vakalarının çoğunun suçla bağlantılı
olmadığını belirtti.
Çoklu kayıt sistemi ve hatalı kayıtlar
Federal Emniyet Teşkilatı'nın elinde, kayıp çocuk sığınmacıların suç çetelerinin eline
düştüğüne dair somut kanıtlar olmadığı belirtildi. Bir BKA sözcüsü, çocukların
çoğunlukla bir plan dâhilinde, farklı kent ve Avrupa ülkelerindeki ebeveyn ve
akrabalarına ulaşmak için kaçmaya devam ettikleri bilgisini verdi. Çocuklar aile ya da
akrabalarına ulaştıklarında yetkililere bilgi verilmediği ve çocuklar kayıp olarak kayıt
altında kalmayı sürdüğü için de sayının yüksek olduğuna dikkat çekildi. Aynı zamanda
sığınmacılar farklı noktalarda yeniden kayıt altına alındıkları, isim hataları olabildiği
için de birden fazla kayıt altına alınma işlemi nedeniyle de yine sayının yüksek olduğu
ifade edildi.
Avrupa'da net bir veri bulunmuyor
Avrupa genelindeki çocuk
ve genç sığınmacılara yönelik net bir veri bankası
bulunmuyor. Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Şubat ayında Avrupa'ya ulaştıktan sonra
yaklaşık 10 bin kayıp çocuk ve genç sığınmacı olduğunu tahmin ediyor. Sayının
şubat ayından bu yana yükseldiği, birçoğunun ailelerinin korumasında olduğunun
tahmin edildiği ancak yine de tehlikenin göz ardı edilemeyeceği bilgisi verildi.
Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Teşkilatı AGİT de aylar önce, kriz bölgelerinden kaçan
reşit olmayan yaştaki çocukların sığınmacılar arasında en fazla tehlikeyle karşı karşıya
olan grup olduğuna dikkat çekmişti. Çocukların ailelerinden önce tek başlarına
Avrupa'ya gönderildikleri ve kendilerini koruyamayacakları için de çok kolay kurban
haline gelebileceklerine dikkat çekilmişti.