-BJK'nın golcü savunmacıları İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı'nın savunma oyuncuları, sezon başında golcü kimlikleriyle kendilerinden söz ettirmeyi başarıyor. Siyah-beyazlı takımın bu sezon geride kalan 6 resmi maçında attığı toplam 14 golden 5'i savunma oyuncularından geldi. Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 3-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçında Brezilyalı futbolcu Sidnei 2 golle takımını galibiyete taşıyan isim olurken, dünkü 2-1'lik Bursaspor galibiyetinde ise Sivok, 87. dakikada beraberlik golünü kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Alania ile yapılan play-off turu ilk maçında 3-0'lık galibiyete Sivok 1 golle katkı sağlarken, grupta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile yapılan ve 5-1 biten maçta da Egemen Korkmaz 1 kez fileleri havalandırdı. Bu arada, bir diğer savunma oyuncusu İsmail Köybaşı ise, Eskişehirspor maçında Almeida'ya, dünkü Bursaspor maçında ise Sivok ve Holosko'ya asist yaparak, 3 gole katkıda bulundu. İbrahim Toraman da 3-0'lık Alania maçında son golün pasını verdi.