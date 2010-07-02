BJK'li futbolcuların kimi namazda kimi alışverişte

T24 - 2010-2010 sezonu için hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta antremanın ardından verilen izinle bazı futbolcular cuma namazına giderken bazı futbolcular da alışveriş için Salzburg kentine indi. Bu arada Beşiktaş ilk hazırlık maçını cumartesi günü Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ile saat 19:00'da oynacak.



Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş futbol takımı, bu sabah bölgedeki Bischofhoffen Stadı'nda iki saatlik çalışma yaptı.



Siyah beyazlılar, düz koşu ve ısınma hareketiyle başladıkları antrenmanı, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmayla sürdürdü.



Teknik direktör Bernhard Suchuster yönetimindeki siyah beyazlı futbolcular, antrenmanın son bölümünde dört gruba ayrılarak kanatlardan orta ve şut çalıştı.



Tedavisi devam eden Ekrem Dağ takımdan ayrı saha kenarında düz koşu yaparken, sağ omzunda ağrı olan Cenk Gönen otelde tedavi gördü.



Akşam antrenmanından muaf tutulan siyah beyazlı futbolcular, öğleden sonra serbest bırakıldılar.



Futbolculardan bazıları bölgedeki camiye cuma namazına, bazıları da kamp bölgesi yakınındaki Salzburg kentine alışverişe gitti.





İlk hazırlık maçı Neftçi Bakü'yle





Yeni sezona hazırlık çalışmalarını 7 Temmuz'a kadar Pongau bölgesinde sürdürmesi planlanan Beşiktaş, yarın (3 Temmuz 2010) TSİ 19.00'da Bischofhofen Stadı'nda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla hazırlık maçı yapacak.



Bu arada, başkan Yıldırım Demirören de takımın çalışmalarını ve ilk hazırlık maçını izlemek üzere dün akşam (1 Temmuz 2010) Sankt Johann'a geldi.



Öte yandan, başkan Demirören ve teknik direktör Suchuster, takımın kaldığı otelde yarın TSİ 14.00'de basın toplantısı düzenleyecek.





