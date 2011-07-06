-BJK'LI ERSAN TEKERLEKLİ SANDALYEYLE DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Beşiktaş'ın Avusturya kampında sol dizinden sakatlanan Ersan Adem Gülüm, tekerlekli sandalye ile İstanbul'a döndü. Avusturya kampında daha önce ameliyat olduğu sol dizinden sakatlanan Ersan, THY'nin tarifeli uçağıyla Münih'ten İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Uçaktan indikten sonra tekerlekli sandalye ile Atatürk Havalimanı Geliş Terminali'ne gelen ve elinde koltuk değnekleri bulanan Ersan Adem Gülüm'ün oldukça üzgün olduğu görüldü. Morali bozuk olan Ersan, basın mensuplarının sakatlığına ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Gülüm, beraberinde gelen sağlık ekibiyle birlikte alandan ayrıldı. Ersan Adem Gülüm'ün dün sabah çekilen MR'ında, ameliyat olduğu sol dizindeki ön çapraz bağda yeniden bir yırtık tespit edilmesi üzerine, İstanbul'a gönderilmesine ve en kısa sürede ameliyat edilmesi için program yapılmasına karar verilmişti.