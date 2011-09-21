-BJK'dan taraftarlara: Bursa'ya gitmeyin İSTANBUL (A.A) - 21.09.2011 - Beşiktaş Kulübü, futbol takımının Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı karşılaşma öncesi, taraftarları Bursa'ya gitmemeleri ve herhangi bir olaya müdahil olmamaları yönünde uyardı. Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün, Bursaspor Kulübü ve İstanbul ile Bursa valilikleriyle ortaklaşa aldıkları karar doğrultusunda, Bursa Valiliği'nin kulübe bildirildiği üzere, yarın Bursa Atatürk Stadı'nda oynanacak Spor Toto Süper Ligi 3. hafta müsabakasına Beşiktaşlı taraftarların alınmayacağı hatırlatıldı. Açıklamada, ''Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında büyük bir duyarlılık sergileyerek hem ülkemizi hem de kulübümüzü gururlandıran taraftarlarımızın, Bursa'ya gitmemelerini, herhangi bir olaya müdahil olmamalarını önemle hatırlatırız'' denildi.