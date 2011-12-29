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Spor

BJK'da yeni oyuncu düşünülmüyor İSTANBUL (A.A)

29 Aralık 2011 20:29

-BJK'da yeni oyuncu düşünülmüyor  İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, takıma takviyeyi şu aşamada düşünmediklerini söyledi. Düren, sakatlıktan dönen Bebe'nin takıma katkısının olacağını belirterek, ''Henüz verim alamadığımız birçok genç oyuncunun varlığından yeni bir oyuncu takviyesinin şu an için uygun olmayacağını düşünüyoruz'' dedi. Mete Düren, Holosko'nun Bursasporlu Ozan İpek karşılığında takas olarak verileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve takasın söz konusu olmadığını ifade etti. Brezilyalı oyuncu Edu'nun da gönderileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydeden siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, ''Edu takımda kalıyor. Bebe sakatlandığı için transferi gündeme gelmişti. Bebe'nin dönüşü şubat sonu veya mart ayını bulacak. Bu nedenle bu oyuncudan vazgeçmemiz söz konusu değil'' diye konuştu. Kulübün borçlarının sürekli gündeme gelmesinden dolayı rahatsızlığını dile getiren Mete Düren, şöyle konuştu: ''Süper Lig kulüpler içinde tek borçlu Beşiktaşmış gibi irdeleniyor. Başkalarının da borcu var demek zaten çözüm değil. Herkesin ortak sıkıntısı bulunuyor. Beşiktaş da nasibini alıyor. Tedbirlerimizi alıyoruz. Aldığımız tedbirlerin sayfa sayfa yer alıyor olmasını da manidar buluyorum.''

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