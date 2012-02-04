-BJK'da derbi öncesi kadro sıkıntısı İSTANBUL (A.A) - 04.02.2012 - Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçta yarın karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu büyük sıkıntı yaratıyor. Mersin İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmada sakatlanan sağ beki Hilbert ve sol beki İsmail Köybaşı'nı kaybeden siyah-beyazlı ekipte, Aurelio da uzun süredir sakatlıkla boğuşuyor. Kayserispor maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Fernandes'in 2 maç ceza alması, Mersin İdmanyurdu maçında da Quaresma'nın kırmızı kartla oyun dışı kalması, teknik heyetin derbi öncesi bütün planlarını bozdu. Hilbert'in yokluğunda teknik direktör Carlos Carvalhal'ın İbrahim Toraman'a sağ bekte, İsmail'in yerine de sol bekte Tanju Kayhan veya Ekrem Dağ'a şans tanıması bekleniyor. Orta sahada yaratıcı oyuncusu kalmayan ve sadece mücadele gücü futbolcular Veli, Ersnt ve Necip ile derbi maçta tutunmaya çalışacak olan Beşiktaş'ta, sol kanatta oynayan Simao da formsuzluğuyla dikkati çekiyor. Sağ kanatta forma giyen Edu'dan da fazla randıman alamayan Carvalhal'ın, bu bölgede Mustafa Pektemek'i tercih etmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta arka adalesindeki sertlik nedeniyle Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında kadroya alınmayan Rüştü'nün durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, henüz antrenmanlara başlayamayan tecrübeli kalecinin kadroya alınıp alınmayacağının yarın belli olacağı kaydedildi. Ancak derbide Beşiktaş'ın kalesinde Cenk Gönen'in yer alma olasılığı oldukça yüksek. Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısına çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle: Cenk Gönen, İbrahim Toraman, Sivok, Egemen Korkmaz, Tanju Kayhan (Ekrem Dağ), Mustafa Pektemek, Necip Uysal, Veli Kavlak, Ersnt, Simao, Almeida. -Son iki maçını kaybetti- Beşiktaş, ligde oynadığı iki maçı da kaybederek taraftarlarını düş kırıklığına uğrattı. Ligde üst üste oynadığı Bursaspor, Medical Park Antalyaspor ve Gaziantepspor maçlarını kazanıp, zirveye yaklaşan ''Kara Kartallar'', son iki maçında ise Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu'na 1-0 yenilmekten kurtulamadı.