BJK yöneticisi Serdal Adalı istifa etti

T24 - Şike soruşturması kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde tahliye olan Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü'ndeki görevinden istifa etti.



Beşiktaş Kulübü 2011 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Serdar Adalı, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.



Tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'nden tahliye edildikten sonra ne yapacağı merak konusu olan Adalı, yaptığı konuşma ile istifasını açıkladı.



Serdal Adalı, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün burada olmamın tek nedeni camiama teşekkür etmek. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere zor bir süreç yaşadık. Çok konuşmaya gerek yok. Beşiktaş'ın ismine ve duruşuna leke sürecek bir yanlış içinde olmadım, olmam. Bir Beşiktaşlı olarak aile ve devlet terbiyesiyle saygı gösterip sürecin tamamlanmasını bekleyeceğim. Bu süreçten aklanarak çıkacağımıza inancım tamdır. Sessizce bekleyeceğim. Bizlere inancını kaybetmeyen Divan Kurulu üyelerine ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Sürecin başında asbaşkanlık görevimden ayrıldım. Yönetici arkadaşlarım ise bunu kabul etmedi. Yönetim kurulu görevime devam etmeme kararı aldığımı bugün sizlerle paylaşmak isterim. Ancak yönetimden ayrılmam, Beşiktaş'tan istifa etmem anlamına gelmez. Bundan sonra da camiamın hizmetindeyim. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de helal edin" diye konuştu.



