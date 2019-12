-BJK İNÖNÜ STADI'NA YENİ SPONSOR İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Son dönemde yaptığı transferlerin yanında sponsorluk anlaşmalarına önem veren Beşiktaş Kulübü, bir sponsorluk anlaşması da BJK İnönü Stadı için yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, stadın isim hakkını 1 artı 1 olmak üzere 2 yıllığına FİYAPI'ya verdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kulüp başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticiler Fahrettin Curoğlu ile Ertunç Soğancıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen törenle sözleşme imzalandı. Yıldırım Demirören ve FİYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın imzaladığı sözleşmeyle stadın ismi 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına FİYAPI İnönü Stadı oldu. -''BUGÜN KULÜP TARİHİNİN EN ÖNEMLİ İŞİNİ YAPIYORUZ''- Törende konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, bugün yine kulüp tarihinin önemli işine imza attıklarını söyledi. Demirören, FİYAPI ile 1 artı 1 yıllık olmak üzere stadın isim hakkını verdiklerini belirterek, ''Sözleşmenin özelliği, stadımız bir sene sonunda yıkılırsa mukavele geçersiz kalıyor'' dedi. Kulüplere sponsor olanlara her zaman destek verilmesi gerektiğini kaydeden başkan Demirören, ''Maalesef kamuoyunda bazı şeyler gördüm. Bazı konuşmalara üzüldüm. Türkiye Futbol Ligi'nin ismi kanunla değişti. Önce Turkcell, ardından Spor Toto oldu. Demek ki şartlar isimleri değiştirebiliyor. İsimlere saygımız sonsuz ama kulüplerin de yaşaması gerekiyor. Anlaşma her iki taraf için hayırlı olsun'' diye konuştu. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün sponsorluk konusundaki açıklamasının hatırlatılması üzerine Yıldırım Demirören, ''Biz zaten yazılı başvurumuzu yaptık. Kulüpler sponsorla yaşıyor. Bir sıkıntı olmayacağına inanıyoruz'' dedi. Geçtiğimiz hafta sonu divan kurulu toplantısında stadın isminin değişmesi halinde mahkemeye gideceği yönünde açıklamalarda bulunan Ali Rıza Dizdar'ın bu tepkisinin sorusu üzerine Demirören, ''Herkes demokratik haklarını kullanır. Ali Rıza Dizdar da mahkemeye verebilir. Türkiye Futbol Ligi'nin ismi kanunla değişti. Türkiye'den büyük isim var mı. Şartlar bunu gerektiriyor'' diye konuştu. Başkan Demirören, yapılan sözleşmeyle stadın isminin FİYAPI İnönü Stadı olacağını ifade etti. Stadın sponsorluğu konusunda Medikal Park ile yaptıkları görüşmelerin hatırlatılması üzerine, ''Bir süre görüştük. Onlara zaman vermiştik. Bu zaman içinde bize dönmeyince süreç devam etmedi'' dedi. Yıldırım Demirören, FİYAPI'dan sonuç almaları halinde diğer şubelere de desteğin olabileceğini ifade ederken, 15 gün sonra başka bir sponsorluk anlaşması için bir araya geleceklerini sözlerine ekledi. -İNAN: ''FİRMAMIZ ONURLU BİR İŞ YAPTI''- Beşiktaş Kulübü'nün stadına isim sponsoru olan FİYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan ise bu anlaşmayla onurlu bir iş yaptıklarını söyledi. İnan, başkan Yıldırım Demirören ve yönetim kuruluna kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi: ''Yaptığımız anlaşma iki kademeli. Birinci kademe FİYAPI İnönü Stadı isim hakkını alarak tamamladık. Ama esas amaç izinlerin alınması halinde bu stadın yıkılıp yerine Beşiktaş Kulübü'ne, camiasına, seyircisine yakışacak yeni bir stat yapılması ile ilgili ciddi bir uğraş vereceğiz. İnşallah bundan sonraki basın toplantısında yeni bir stat müjdesini vermek istiyoruz'' diye konuştu. İşin kendilerine teklif edildiğinde, bunun şık bir iş olduğunu düşündüklerini kaydeden İnan, ''Sponsorluk anlamında yapılacak en üst düzey bir iş. İnşaat firması olarak tarafımızdan bu hakkın alınması bizim için önemli. Firma olarak yapılmamışları yapmak gibi bir amacımız var. Sektörde hep ilkleri yapmak anlamlı. Beşiktaş'a sempatim de bu işle birlikte güçlendi. Daha önce herhangi bir takım tutmuyordum. Bu dakikadan itibaren Beşiktaş'ın menfaatleri için çalışacağım'' dedi. Sponsorluk konusunda örnek aldıkları bir durumun olup olmadığı yönündeki soruyu ise Fikret İnan, ''Örnek aldığımız bir durum yok. Başkanımız ve yönetimin ön gördüğü rakamlar üzerinde konuştuk. Her iki taraftan da kabul gördü ki anlaşma yapıldı. Buradan verim aldığımız sürece maddi ve manevi olarak gerek futbola, gerekse diğer branşlara destek vereceğiz'' diye konuştu. Fikret İnan'ın bu açıklamaları üzerine Yıldırım Demirören, ''Seneye bir yıldız sözü verdi'' diye espri yaptı. Bu arada, Beşiktaş Kulübü yapılan protokol gereği sponsorluk bedeli olarak, ilk yıl 3 milyon 500 bin lira artı KDV, ikinci yıl ise 3 milyon dolar artı KDV para alacak.