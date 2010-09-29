-BJK İNÖNÜ STADI'NA YENİ İSİM İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Beşiktaş Kulübü'nün, BJK İnönü Stadı'na isim sponsorluğu için Fi-Yapı ile iki yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği yazıda, şirket ile Fi-Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile BJK İnönü Stadı'nın isminin 1 Ekim 2010-15 Eylül 2012 tarihleri arasında ''Fi-Yapı İnönü Stadı'' olarak kullanılmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, Fi-Yapı'nın bu reklam anlaşması kapsamında, şirkete 1 Ekim 2010-30 Eylül 2011 dönemi için toplam 3 milyon 500 bin lira artı KDV, 1 Ekim 2011-15 Eylül 2012 dönemi için ise toplam 3 milyon dolar artı KDV tutarında ödeme yapmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.