-BJK grup maçlarına muhteşem bir başlangıç yaptı İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 5-1 yenen Beşiktaş, grup maçlarına çok iyi bir başlangıç yaptı. Fiyapı İnönü Stadı'nda ağırladığı rakibini Hugo Almeida (2), Mehmet Aurelio, Egemen Korkmaz ve Edu'nun golleriyle mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3 puanla ilk hafta maçları sonunda E Grubu'nda liderliğe yükseldi. Gruptaki diğer maçta ise Ukrayna'nın Dinamo Kiev ile İngiltere'nin Stoke City takımları Kiev'de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında 29 Eylül'de deplasmanda Stoke City ile karşılaşacak. Hugo Almeida, 2011-2012 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlı takıma geçen sezonun ikinci yarısında transfer olan Portekizli futbolcu, 3 ve 28. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Almeida, bu sezon takımının 3-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Rus temsilcisi Alania'ya ve Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor ile yapılan sezonun ilk maçında da birer gol kaydetmişti. -Tribün şov- Beşiktaşlı taraftarlar Maccabi Tel Aviv maçında takımlarını büyük bir coşku içinde destekledi. Taraftarlar tribünlerde renkli görüntüler oluştururken, atılan gollerde büyük sevinç yaşadılar. Beşiktaş'ta gecenin başarılı oyuncularından Hugo Almeida, sakatlığı nedeniyle oyundan alındı. 58. dakikada yaptığı koşu sırasında sol arka adalesinden sakatlanan Portekizli oyuncu bir süre acı içinde yerde kıvrandı. Maça devam edemeyen Almeida'nın yerine Edu oyuna dahil oldu. -İlk kez bir İsrail takımını yendi- Avrupa kupalarında ikinci kez İsrail takımıyla eşleşen Beşiktaş, ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, daha önce 1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Maccabi Haifa ile karşılaşmış ve İstanbul'da 1-1, deplasmanda 0-0'lık sonuçlarla elenmişti. -Korkulan olmadı- Türkiye ile İsrail arasındaki gergin ilişkilerin yaşandığı bir ortamda oynanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında korkulduğu gibi herhangi bir olay çıkmadı. Maçta taşkınlık yapmayan Beşiktaşlı taraftarlar, zaman zaman İsrail aleyhine slogan attı. Goller sonrasında da ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' diye tempo tutan taraftarlar, bir ara ''Türkiye'' ve ''Filistin'' diye bağırdı. Maç sonrası iki takım oyuncuları ve teknik ekip dostça sahadan ayrılırken, bazı oyuncuların formalarını değiştirdiği gözlendi. Almeida'nın sakatlanmasıyla oyuna giren yeni transfer Edu, siyah-beyazlı formayla oynadığı ilk Avrupa kupası maçında golle buluştu. 88. dakikada fileleri havalandıran Edu, buna rağmen, oyunda kaldığı süre içinde ağır görüntüsü ve gol vuruşlarıyla taraftarları pek de tatmin edemedi. -Gruplarda en farklı skorlu galibiyetini aldı- Müsabakayı 5-1 kazanan Beşiktaş, bu sezon 5. kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi gruplarında en farklı skorlu galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, 5-0'lık Bosna-Hersek temsilcisi Saraybosna galibiyetinin ardından, Avrupa kupaları tarihindeki en farklı sonuçlardan birine imza attı.