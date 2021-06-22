Bjelica, Fenerahçe'ye yakın

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışında sonra yaklaşıldığı iddia edildi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre sarı-lacivertli yönetimin temasa geçtiği ve olumlu cevap aldığı Nenad Bjelica en güçlü aday konumunda. 49 yaşındaki teknik adam, sözleşmesinin devam ettiği kulübü Osijek ile fesih süreci için uğraşıyor.

Başkan Ali Koç'un seçimli genel kurul sonrası Bjelica'yı takımın başında görmek istediği öğrenildi. Hırvat hocanın ekibinde Süper Lig'i iyi bilen Elvir Baliç'in yer alacağı belirtildi.