Bjelica 3 milyon Euro istedi, yönetim ekonomik isimlere yöneldi

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında olan Bjelica'nın istediği maaş ile kulübün önerdiği maaş arasında 1.5 milyon Euro'luk fark bulunduğu bildirildi. Gelinen noktada Hırvat teknik adam 3 milyon Euro talep edince, rota daha uygun isimlere çevrildi.

Kısa süre önce Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran Hırvat teknik adam ile yapılan görüşmeler olumlu devam ederken mali konular çıktı.

Hırvat çalıştırıcının istediği ücret ile yönetimin önerdiği ücret arasında ciddi bir fark bulunuyor. Bjelica'nın sarı-lacivertlilerden ilk olarak 3 milyon Euro talep ettiği öğrenilirken, Fenerbahçe ise 1.5 milyon Euro'ya çıkabileceklerini iletti.

Bjelica'nın 3 milyon eurodan görüşmelere başlamasının ardından doğal olarak rota ekonomik açıdan daha uygun olan isimlere döndü.

Ali Koç kısa süreli sözleşme istiyor

Ayrıca Başkan Ali Koç'un ilk etapta görev süresi sonuna kadar anlaşma imzalamak istemesinden farklı olarak Hırvat çalıştırıcı daha uzun süreli bir anlaşma talep ediyor.



Başkan Koç bir yıllık anlaşma önerirken Bjelica'nın en az iki yıllık bir sözleşme istediği öğrenildi. Bu nedenle iki taraf arasında yapılan görüşmeler durdu.