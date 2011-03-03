'Bizimle ne işleri var dedik ama iki hafta sonra geldiler'



Hazal ÖZVARIŞ- T24





'İmamın Ordusu'nun son hali nerede?





'İki hafta boyunca bekledik'





'Ahmet Şık yazmıştı: Bitmemiş kitabımın Odatv'de işi ne?' haberi için tıklayınız...



Ergenekon soruşturması kapsamında bu sabah erken saatlerde polisin baskınıyla güne başlayan ve ardından gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık’ın eşi Yonca Verdioğlu baskın boyunca yaşadıklarını şöyle anlattı:“Saat 7’ye 10 kala kapı çaldı. Köpeğin havlamasıyla uyandık. Ahmet kalktı. Kapının deliğinden baktı. ‘Polis’ dedi. Polisler, kapının arkasından ‘Ahmet Bey kapıyı açar mısınız?’ diye sordular.Ahmet iç çamaşırıyla olduğundan polisten beklemelerini istedi. Ama polisler ‘biz içerdeyken yan odada giyinirsiniz’ diyerek ısrar ettiler.”Verdioğlu, polisin içeri girdikten sonra telefonla konuşulmasına izin vermediğini ancak kızlarını dışarıya çıkarmak için arkadaşlarını aramalarına izin verdiklerini söyledi. Verdioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:“Saat 06:50’de başlayan arama yedi saat sürdü. Polisler giriş aşaması dışında iyi davrandılar. Arama boyunca evdeki 450 CD, Ahmet’in tüm çalışma notları, elektronik veri içeren cihazlar, fotoğraf makinesinin bellek kartları ve bana ait üniversite zamanından kalma telefon rehberi dahi kopyalandı.”Arama sürerken savcılıktan gelen telefonla kopyalarla birlikte belgelerin orjinallerinin de istendiğini belirten Verdioğlu, bunun üzerine polislerin, belgelerin bir kopyasını daha çıkarıp kendilerine teslim ettiğini, orjinallerin ise incelenmek üzere götürdüğünü kaydetti.Gümüşsuyu’ndaki Mutlu Apartmanı’na yapılan polis baskının hemen ardından Ahmet Şık’ın ders verdiği Bilgi Üniversitesi’ndeki ofiste de arama yapıldığı ortaya çıktı.Bilgi Üniversitesi yetkilileri, 08:00’de polislerin avukatsız arama yapmasına izin vermedi. Daha sonra aramanın avukat eşliğinde yapıldığını belirten Yonca Verdioğlu “İmamın Ordusu adıyla bahsedilen kitabın son hali ofisteki bilgisayardaydı. Onun kopyalanıp kopyalanmadığını bilmiyorum” dedi.Verdioğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında 14 Şubat’ta Odatv’ye yapılan baskının baskını beklediklerini söyledi. Odatv sahibi Soner Yalçın’a yönelik soruşturmada, Odatv bilgisayarlarından Şık’ın Fettullah Gülen’in emniyet içerisindeki yapılanmasını konu alan bitmemiş kitabının bir kopyasının bulunduğunu, ayrıca Sabri Uzun ismiyle geçen dosyada “Nedim (Şener), Ahmet Şık konusunda görüşsün. Kitaba çalışırken cesur olsun” yazan bir dökümanın yer aldığını hatırlatan Verdioğlu, şöyle konuştu:“Bu iddialar yayımlandıktan sonra iki hafta boyunca ‘gelebilirler’ diyorduk. Ancak, bu fikir ne zaman aklımıza gelse, ‘Ne alakamız var?’ diyip gelmeyeceklerine kanaat getirdik. Sonunda geldiler” dedi.