-''BİZİMKİLER''İN EN BAŞARILISI LUGANO ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - Türkiye'de top koşturan 14 isim FIFA Dünya Kupası'nda ülkelerinin başarısı için mücadele ederken, Fenerbahçeli Diego Lugano, yarı finale kadar yükselerek en başarılı futbolcu oldu. Güney Afrika'da gerçekleştirilen ve bir ay süren FIFA Dünya Kupası, Hollanda'yı 1-0 yenen İspanya'nın şampiyonluğuyla sonuçlandı. Kupada, Turkcell Süper Lig takımlarında yer alan 14 futbolcu Slovakya, Kamerun, Avustralya, Meksika, Brezilya, Fildişi Sahili, Uruguay ve Şili milli takımlarında görev yaptı. Galatasaray'da Giovani Dos Santos (Meksika), Lucas Neill, Harry Kewell (Avustralya), Elano (Brezilya), Abdulkader Keita (Fildişi Sahili), Fenerbahçe'de Diego Lugano (Uruguay), Beşiktaş'ta Filip Holosko (Slovakya) ve Rodrigo Tello (Şili), Trabzonspor'da Rigobert Song (Kamerun), Antalyaspor'da Mile Jedinak (Avustralya), Kayserispor'da kaleci Hamidou Souleymano (Kamerun), Ankaragücü'nde Njitap Geremi (Kamerun), Marek Sapara ve Robert Vittek (Slovakya) Türk seyircilerine tanıdık gelen isimler arasındaydı. Kupada Fenerbahçeli Lugano ülkesi Uruguay'ın, yarı finale kadar yükselmesiyle Türkiye'deki futbolcular arasında en başarılı isim olarak gözüktü. Ayrıca Lugano milli takım formasıyla 6 maçta 488 dakikayla en uzun süre sahada kalmayı başardı. Lugano, 6 maçta sadece bir kez sarı kart gördü. Türkiye'den giden futbolcular arasında Dünya Kupası'nın gol kralı ise rakip kaleleri 4 kez havalandıran Ankaragücü'nden Robert Vittek oldu. Slovakya Milli Takımıyla Vittek, 4 maçta 353 dakika görev yaptı. Turkcell Süper Lig'de görev yapan Dünya Kupası'ndaki futbolcuların istatistikleri şöyle: -GALATASARAY- Dos Santos (Meksika) 4 maç'ta 360 dakika görev yaparken, Lucas Naeill (Avustralya) 3 maç, 270 dakika oynadı ve 1 sarı kart gördü. Harry Kewell (Avustralya) 1 maç, 24 dakika oynadığı kupada kırmızı kart gören tek isim oldu. Elano (Brezilya) 2 maçta 140 dakika forma giydi ve rakip kaleleri 2 kez havalandırdı. Kupada Galatasaray'ın futbolcusu olarak forma giymesine karşın ardından Katar'ın Al Sadd takımına transfar olan Abdulkader Keita (Fildişi Sahili) da 3 maçta 94 dakika oynadı ve 1 sarı kart gördü. -ANKARAGÜCÜ- Başkent ekibinde Robert Vittek, kupada yıldızı parlayan isimler arasında yer aldı. Slovakya Milli Takımıyla 4 maçta 353 dakika sahada kalan Vittek, attığı 4 gole karşılık 1 sarı kart gördü. Geremi (Kamerun) ise 3 maçta 195 dakika forma giyerken Marek Sapara (Slovakya) ise 1 maçta sadece 3 dakika sahada kalabildi. -BEŞİKTAŞ- Siya-beyazlıların Slovak futbolcusu Filip Holosko 2 maçta 29 dakika, Rodrigo Tello (Şili) da 1 maçta 44 dakika forma giydi. -FENERBAHÇE- Fenerbahçe'nin Dünya Kupası'ndaki tek temsilcesi Diego Lugano (Uruguay) 6 maçta 488 dakika görev yaptı. Lugano, 1 sarı kartla kupayı tamamladı. -TRABZONSPOR- Bordo-mavililerin savunmacısı Rigobert Song (Kamerun) 1 maçta 17 dakika görev yaptı. -ANTALYASPOR- Antalyaspor'da forma giyen Mile Jedinak (Avustralya) milli takımıyla 1 maçta 16 dakika forma giyebildi. -KAYSERİSPOR- Kayserispor'un file bekçisi Hamidou Souleymano, kupada Türkiye'den yer alan tek kaleci oldu. Kamerun'un kalesini korumaya çalışan Souleymano, 3 maçta 270 dakika forma giydi. Souleymano'un görev aldığı maçlarda Kamerun, Japonya'ya 1-0, Danimarka'ya 2-1 ve Hollanda'ya da aynı skorla 2-1 yenilmekten kurtulamadı.