"Bizim oda, 10 kişiye daha satılmış"

Marmaris İçmeler’de dört yıldızlı otel işleten S.G., bayram tatili için yaklaşık 2 bin kişiye günlüğü kişi başı 95 liradan telefon ve internet üzerinden oda sattı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Ordu ve Diyarbakır’dan yola çıkan aileler, bugün tatillerini geçirmek için otele geldi, ancak bavullarıyla kapıda kaldı. Otel sahibine ulaşamayan, yöneticilerle görüşmelerinden de bir sonuç alamayan tatilciler, çareyi polisi aramakta buldu. İşin aslıysa sonra anlaşıldı.

Otel sahibinin eylül ayına kadar odaları birden fazla aileye sattığı anlaşıldı. Hatta bir odanın 10 aileye birden satıldığı ortaya çıktı. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Müdürü Cahit Sarıbey, otelin kendi birliklerine üye olmadığını söyledi.

Sarıbey, şu bilgiyi verdi:

“İnternet üzerinden ‘Gold Center’ denilen telefonla satış yapılarak otel doldurulmuş. Bir oda birkaç kişiye satış yapılmış. Kişi başı her şey dahil 95 lira peşin ödemeli satış yapılmış. Meblağ büyük ama bir rakam veremiyoruz. Satışı yapan kişinin bilgisayarı kapalı ve her şey orada kayıtlı. Ayrıca turizm sezonu boyunca satışlar yapılmış. Mağduriyetin giderilmesi için diğer otellerle görüşmeler yapıldı. Vatandaşlarımız isterlerse çok cüzi rakamlara o otellere yerleştirilecek. Şu an 50 oda müşterisi şikayet için müracaatta bulunacak. Gelecek olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için acil olarak medya aracılığıyla duyuru yapılmalıdır.”

‘Bizim odayı başkasına satmışlar’

Ankara’dan ailesiyle gelen Nuri Doğan adlı yurttaş da bayram için Marmaris’te otel aradıklarını, dolandırıldıkları otelin fiyatının cazip geldiğini söyledi.

“Oteli incelediğimizde güzel görünüyordu. İnternetten ödememizi yaparak rezervasyon yaptırdık” diyen Doğan, otele geldiklerinde başka odanın bir kişi tarafından tutulduğunu öğrendiklerini kaydetti.

Doğan şöyle devam etti:

“Resepsiyondaki görevli sistemine bakmasına rağmen rezervasyonumuzun görünmediğini söyledi. Benim gibi 50’nin üzerinde kişi aileleriyle mağdur. Bir oda 10 kişiye satılmış. Dolandırıldığımızı anlayınca polisi aradık.”