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'Bizim kuşak savaşa gitmemek için iki üniversite bitirdi'

Türkiye Barış Meclisi, Nevruz'u ve barış sürecini değerlendirdi

27 Mart 2013 17:08

Diyarbakır Nevruz’unu değerlendirmek için bir araya gelen Sedat Yurttaş, Eşber Yağmurdereli, Ümit Aktaş, Maya Arakon, Özcan Alper, Ziya Halis ve Gençay Gürsoy barış sürecindeki önerilerini sıraladı.

Radikal.com.tr'den Ayça Örer imzalı habere göre; Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmanın moderatörü Hakan Tahmaz, “Toplumsal olarak barış inşa etmek için hazırlandığımız bu süreçte sorumluluklarımız var” dedi.

Sedat Yurttaş, “Meclis yol temizliği yapmak, gerekli adımları atmak zorundadır” derken Ziya Halis, Nevruz'un cesaret verici olduğunu vurguladı.

 

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Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi  Maya Arakon, “Barış uzun, zorlu provakasyonlara açık bir süreç olacak” yorumunu yaparken “akil adamlar” isminin de “akil insanlar” olarak değiştirilmesini önerdi.

Avukat Eşber Yağmurdereli "barışın ancak tam bir toplumsal dönüşümle sağlanacağını" söylerken; yazar Ümit Aktaş da "cumhuriyetin kuruluşunda dışarıda bırakılan iki unsur olan İslamcıların ve Kürtlerin barışı inşa eden iki unsur olduğunu" belirtti.

Sinema yönetmeni Özcan Alper ise; kuşağının savaşa karşı koymak için iki üniversite bitirip askere gitmemek gibi yollar bulduğunu anlattı.

 

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