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Spor

'Bizim ihtiyacımız yok Gazze'nin var' diyerek primi reddetti

Cezayir'in golcüsü Slimani Dünya Kupası'nda attığı gol başına verilecek ödülleri geri çevirmiş

03 Temmuz 2014 08:40

Almanya'ya 2-1 yenilerek Dünya Kupası'ndan elenen Cezayir'in golcüsü İslam Slimani, "Gazze'nin yardıma ihtiyacı var" diyerek Arap işadamı ve sanatçıların gol başına vaadettiği para ödülünü geri çevirdi.

Kendisinin ve diğer futbolcu arkadaşlarının paraya ihtiyacı olmadığını fakat Gazze'nin buna ihtiyacı olduğunu belirten Slimani, Cezayir Haber gazetesine verdiği demeçte, '"Gazzeli kardeşlerimizin yardıma ihtiyacı var, bizim hiç kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Fakat Filistinli kardeşlerimizin bu paralara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Bazı Arap sanatçılar ve işadamları 2014 FIFA Dünya Kupası'nda atılacak her gole karşılık Cezayirli futbolculara para ödülü ve son model araba hediye edeceklerini söylemişti.

Cezayir, 30 Haziran Pazartesi günü 2014 FIFA Dünya Kupası 2. tur maçında Almanya'ya 2-1 yenilerek kupaya veda etmişti.

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