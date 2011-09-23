'Bizim için en iyisi kontrollü iflas'

T24

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Venizelos, Parlamentoda parti çalışma grubunda yaptığı konuşmada, mali krizle mücadelede hükümetin "A" planı için çaba gösterdiğini ancak, Almanya'dan, önlemlerin başarılı olmaması durumunda kontrollü iflas olan "B" planının uygulanması konusunda dayanılmaz baskı gördüğünü belirtti.Avrupalıların Yunanistan'a güvenmediğini ve bu durumda açıklanan önlemleri uygulamaktan başka çare bulunmadığını ifade eden Venizelos, bugün gelinen aşamada Yunanistanla ilgili üç senaryo bulunduğunu ve bunlardan en iyisinin, ülke avroda kalarak, borçların yüzde 50 oranında kesilmesi suretiyle kontrollü bir şekilde yeniden yapılanmaya gidilmesi olduğunu söyledi.Bu senaryonun uluslararası faktörler tarafından en çok dile getirilen senaryo olduğunu belirten Venizelos, bu şekilde bankaların ve fonların sürdürülebilirliği ile Yunanistan Merkez Bankası'nın finanse edilmesi teminat altına alınarak, bankalardaki yatırımların güvence altına alınacağını savundu.Venizelos, ancak böyle bir şeyi Yunanistan'ın talep etmesinin tehlikeli olabileceğini belirterek, milletvekillerinden bu konuda dikkatli davranmalarını istedi.Yunanistan'ın ekonomik sorunuyla ilgili diğer senaryolardan birinin de, borçların yüzde 20 oranında azaltılarak yeniden yapılandırılmasını öngören 21 temmuz kararlarının onaylanarak uygulanması olduğunu belirten Venizelos, üçüncüsünün ve "en kötüsünün" ise, Troyka ile olan anlaşmanın bozulması ve ülkenin kontrolsüz bir iflasa sürüklenmesi olduğunu kaydetti.