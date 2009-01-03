'Bizi üç büyükler zorlar'



Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Serkan Balcı, Turkcell Süper Lig'in ikinci yarısında yaşanacak şampiyonluk yarışında kendilerini üç büyüklerin zorlayacağını söyledi.



Devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan Trabzonspor'un çalışmaları sürüyor.



Bordo-mavililerin önemli isimlerinden Serkan Balcı, antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Balcı, iki senedir Trabzonspor'da olduğuna ve artık takımında uyum sorunu yaşamadığını kaydetti.



Hem takım hem bireysel olarak iyi işler yaptıklarını ifade eden Balcı, takımın iyi olması durumunda oyuncunun da iyi bir performans gösterdiğini belirtti.



Balcı, Trabzonspor için 2008 yılının çok iyi geçtiğini, ama önemli olanın 2009 yılı olduğuna değinerek, ''İkinci yarıda takım olarak çok iyi olmamız gerekiyor. Çünkü puanlar birbirine yakın. İyi bir takım olduk ve herkes birbirini iyi tanıyor. İkinci yarıda daha iyi olacağız. Bu sezon çok iyi takımlar var ve herkes birbirini yenebilecek kapasitede. Özellikle deplasman maçları çok zorlu geçiyor. Şampiyonlukta da bizi üç büyüklerin zorlayacağını düşüyorum'' dedi.



Sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini ifade eden Balcı, Trabzonspor'un sunacağı şartların uygun olması durumunda takımda kalabileceğini söyledi.



UMUT BULUT



Genç golcü Umut Bulut da kamp çalışmalarının iyi gittiğini bildirdi. İkinci yarıya ciddi bir biçimde girebilmek için çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini ifade eden Umut, ''Kamp ortamımız çok iyi. Bunu devam ettirirsek sezon sonunda başarılı oluruz. İlk 11'deki oyuncular yerlerini korumak, diğer oyuncular da forma kapmak için çabalıyor. Bu da hem rekabet yaratıyor hem de sahaya yansıyor'' dedi.



Takımı için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Bulut, ''Yapı gereği mücadeleci ve hırslı bir futbolcuyum. Sezonlara baktığımız zaman benim istikrarlı bir istatistiğim var. Bu sezon da elimden geleni yapacağım. Takımımızın başarılı olmasını istiyorum'' diye konuştu.



Bulut, bu sezon çok gol atmak istediğini anlatarak, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını vurguladı. Şampiyonluk için şimdiden konuşmanın erken olduğunu kaydeden Bulut, ''Hedefimiz şampiyonluk ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Elimizdeki fırsatı da kaçırmak istemiyoruz . İkinci yarının ilk maçında karşılaşacağımız Fenerbahçe'yi yenersek, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayacağız'' dedi.

