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Spor

'Bizi TFF değil Allah korur'

TFF'nin antrenörlerle yaptığı anket çalışmasında en çok dikkat çeken soru ve cevap ise antrenörlerin her maç sonrasında verdiği demeçlerin ana konusu olan 'haksızlık'tı

06 Ocak 2015 15:49

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Antrenörleri Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen 23. Uluslararası Antrenör Gelişim Semineri, İstanbul'da başladı. Seminirin ilk gününde TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in konuşmaları ile açıldı. Seminerde TFF'nin antrenörlerle yaptığı bir anket çalışmasına verilen cevaplar ise hayli ilgi çekiciydi. Her maç sonu hakemlerin kararlarına isyan eden antrenörlere, 'Haksızlığa uğradığınızda sizi kim korur?' sorusu yöneltildi. Cevapların yüzde 75'i 'Allah korur' oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Antrenör Gelişim Semineri öncesinde antrenörlerle bir anket çalışması yaptı. Anket çalışmasında en çok dikkat çeken soru ve cevap ise antrenörlerin her maç sonrasında verdiği demeçlerin ana konusu olan 'haksızlık'tı.

TFF antrenörlere "Haksızlığa uğradığınızda sizi kim korur?" sorusunu yöneltti. Antrenörlerin yüzde 3'ü 'TÜFAD (Türkiye Futbol Antrenörleri) korur', yüzde 5'i 'TFF korur' ve yüzde 17'si 'kendim korurum' derken çok büyük bir çoğunluk, yüzde 75 'Allah korur' dedi.

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Türkiye Futbol FederasyonuTFFTürkiye Antrenörleri Derneği23üncü Uluslararası Antrenör Gelişim Seminerianket çalışması

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