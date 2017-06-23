"Bizi suçlayan savcı 'FETÖ'den yargılanıyor; o dışarıda, ben 8 aydır tutuklu"

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi çalışanlarını ziyaret etti. Sağlar, ziyaretinde Murat Sabuncu'nun sözlerini aktardı. Sabuncu, "Adaletsizlik o kadar hat safhaya çıktı ki, bizi yargılayan savcı FETÖ’den yargılanıyor. FETÖ’den yargılanıyor ama bize ‘FETÖ’cü’ deniyor. O, dışarıda ben 8 aydır tutukluyum. Bu mu adalet?" diye sordu.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

‘80 milyondan yalnızca biriyim’

Murat Sabuncu: Burada sıkıntıda değilim ama memleket sıkıntıda. Memleketin sıkıntıda, insanlarınsa mağdur olması, adalete ulaşamaması içimi acıtıyor. Bireysel olarak kendimi hapiste görmüyorum. Çünkü 80 milyon insanın içinde bulunduğu durumu yaşayanlardan biriyim. Adaletsizlik o kadar hat safhaya çıktı ki, bizi yargılayan savcı FETÖ’den yargılanıyor. FETÖ’den yargılanıyor ama bize ‘FETÖ’cü’ deniyor. O, dışarıda ben 8 aydır tutukluyum. Bu mu adalet? Böyle bir karmaşa, böyle bir adaletsizlik görülmedi. Ama her şeye karşın biz direniyoruz, direnmeye de devam edeceğiz. 8 ay zor bir zamandır ama içinde bulunduğumuz durumu düşünerek, bundan üzüntü duymuyoruz.

‘Yıllarca FETÖ’yü biz yazdık ama...’

Kadri Gürsel: 7.5 ay sonra Murat’ı (Sabuncu) ilk kez gördüm. Burada bize müthiş bir tecrit uygulanıyor. Haklarımız konusunda ise aynı tutumda değiller. Açıkça görülüyor ki bir oyun oynanıyor. Bizim gibi aydın insanlar ‘FETÖ’cü’ diye yargılanıyorlar. Biz, iktidarı, FETÖ’yü bu noktaya getiren insanları yazdık, çizdik, ortaya koyduk. Beni üzen de bu. 8 ay bu ayın sonunda bitiyor, bize ‘terörist’ muamelesi yapılıyor. Elinde kaleminden başka hiçbir şeyi olmayan insanlara bu yafta yapıştırılıyor. CHP’nin başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü de bu nedenle anlamlı buluyorum. Ben 32 günlüktüm ama Yenigün Haber Ajansı’nın ‘birinci imzacısı’ olarak görülüyorum, böyle bir şey olamaz. Beni bu soruşturmaya sonradan eklemişler. 30’u aşkın klasör var, içinde hiçbir belge yok. Bizi alelacele ‘kumpas mahkemesi’nin içine soktular. Ben her şeye karşın adaletin yerine geleceğini biliyorum. Biz terör üyesi değiliz. “Adalet Yürüyüşü”nü de son derece anlamlı buluyorum. Herkes kendisinden emin, o nedenle sağlam duruyoruz.

Musa Kart: Neden bizi buraya koydular, burada neden bulunuyoruz, gerçeği biliyorum. O nedenle gayet iyiyim. Geleceğe de umutla bakıyorum.

Önder Çelik: Milletvekillerinin bizi yalnız bırakmaması çok önemli. CHP’nin başlattığı “Adalet Yürüyüşü” de adalet için son derece önemli.

CHP’li Fikri Sağlar, “FETÖ soruşturması” kapsamında tutuklu bulunan şarkıcı Atilla Taş ile de görüştü. Sağlar, Taş’ın görüşmede, “10 metrelik bir avluda yürüyorum, siz ormanda yürüyorsunuz. Sonuçta hepimiz adalet için yürüyoruz” dediğini kaydetti. Sağlar, görüşmeye ilişkin görüşlerini de şöyle paylaştı:

“Silivri’de şunu gördüm: Hukukun olmadığı bir yer. Hukukun olmadığı bir yerde adil yargılama da olmuyor. Adil yargılamanın olmadığı yerde ise adalet olmuyor. Adalet yoksa, barış da yok. Barış yoksa, devlet de yok. Devletin olmadığı yerde ise zalimlerin oluşturduğu bir çete yönetimi vardır. Bugün CHP’nin başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ o nedenle önemli, geleceğimiz için önemli. Bu yürüyüş ‘zalimler çetesi’ni çok korkuttu ki her vesileyle bitirilmesi isteniyor. Oysa hangi düşünceye inanırsanız inanın, bu yürüyüşe katılmak gerekiyor. Bu nedenle herkese çağrıda bulunuyorum. Demokrasinin, adaletin oluştuğu mekânlar meydanlardır, alanlardır. CHP, bugün, adaletin oluşması için çaba gösteriyor. Bu çaba da herkes adına gösteriliyor. Yürümek isteyen herkes de bu yürüyüşe katılmalı.”