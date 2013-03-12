'Bizi siz batırdınız, kurtarın'

Yunanistan’dan 3.5 milyar Euro yardım isteyen Kıbrıs Rum yönetimi sert açıklamalar yaptı. Rumların yeni lideri Anastasiadis, Atina’da Rum bankalarının Yunanistan’da 4.5 milyar euro kredi dağıttığına dikkat çekerek, “Şimdi sorumluluk paylaşılmalı” dedi.

Ömer Bilge ve Yorgo Kırbaki'nin Hürriyet'teki haberine göre, ekonomik kriz nedeniyle AB ile kredi pazarlığı yürüten Kıbrıs Rum yönetimi, batmalarının nedeni olarak gördükleri anavatanları Yunanistan’tan 3.5 milyar Euro istedi. Rumların yeni lideri Nikos Anastasiadis, ilk yurtdışı gezisini yaptığı Atina’da Rum bankalarının Yunanistan’da 4.5 milyar euro kredi dağıttığına dikkat çekerek, sorumluluğun paylaşılmasını istedi. Anastasiadis’in batık Yunanistan’ın kapısını çalmasına, başvurdukları AB destek mekanizmasını oluşturan ekip içindeki IMF’nin sert tutumu yol açtı.



AB yarısını teklif etti



AB Komisyonu, AB Merkez Bankası ve IMF’den oluşan Troyka, Rumların kamu borçlarının sürdürülebilir seviyeye çekilebilmesi için 17.5 milyar euroya ihtiyaç duyduğunu, 17 milyar euroluk ekonomik büyüklüğe sahip küçük ülkenin bu yükün altından kalkamayacağını belirtiyor. Troyka son olarak, “Biz 10 milyar euro kredi veririz, gerisine karışmayız, nereden bulursanız bulun” teklifinde bulundu. Resmi iflası önleyebilmek için eksik kalan 7.5 milyar euroyu aramaya başlayan Rum yönetimi, ilk önce anavatanları Yunanistan’a başvurdu.

Rum Maliye Bakanı Mihalis Sarris, Anastasiadis’ten önce geldiği Atina’da Yunan Maliye Bakanı Yannis Turnaras ve Merkez Bankası Başkanı ile bir dizi görüşme yaptı. 3 Rum bankasının Yunanistan’da 4.5 milyar euro kredi dağıttığını belirten Rum bakan, zararın karşılanmasını talep etti. Almanya, Rumların Anastasiadis’e siyasi destek verse de ekonomik konularda sert davranmaya devam ediyor.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Scheauble Der Standard gazetesine Güney Kıbrıs’ın nasıl Rus karaparasını akladığını anlattı.



İkinci kapı Rusya olacak



Rum yönetimi, Yunanistan’dan ‘bir miktar’ finans sağlayabilirse ardından Moskova’nın kapısını çalacak. Rusya lideri Vladimir Putin’den randevu isteyen Rum lider Anastasiadis, Moskova’nın iki yıl önce verdiği ve bu yıl ödenmesine başlayacak 2.5 milyar euroluk kredinin faiz indirimiyle ertelenmesini isteyecek. Rum yönetimi, Dimitris Hristofyas’ın liderliği döneminde Rusya’dan yüzde 4.5 faizle borçlanmıştı.