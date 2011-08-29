'Bizi Kaddafi'den korumaya devam edin'

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NATO Libya'daki operasyona hala bağlı olduğunu söylese de, görev süresi Eylül ayında sona eriyor. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:Bu süre dolmadan tüm üyelerinin bir araya gelerek operasyonun geleceğine karar vermeleri gerekiyor.Geçen hafta başkent Trablus'a giren isyancılar, ülkenin çoğunda denetimi ele geçirmiş durumda.Ancak liderleri Mustafa Abdül Celil, Katar'da yapılan bir askeri toplantıda Kaddafi'nin güçlerinin hala kuvvetli karşı saldırılar düzenleyebildiğini söyledi.Celil "Kaddafi'nin koalisyon güçlerine meydan okuması yalnızca Libya için değil, dünya için de tehdit oluşturuyor. Bu yüzden koalisyondan desteğini sürdürmesini istiyoruz" dedi.Sirte'ye 'teslim ol' çağrısıKaddafi taraftarlarının elindeki Sirte'ye doğru ilerlemeyi sürdüren isyancılar, son olarak Nufeyla kasabasını ele geçirdi.Kaddafi'nin nerede olduğu ise hala bilinmiyor.İsyancılar Sirte'de kan dökülmesini önlemek için aşiretlerin ileri gelenleriyle görüşmeler yaptıklarını ancak henüz sonuç alamadıklarını belirtiyor.Sirte'ye ilerleyen isyancıların yanında bulunan muhabirimiz Paul Wood, Kaddafi'nin geçen hafta yaptığı "Evlerinizi yağmalayıp kadınlarınıza tecavüz edecekler" uyarısının etkisini göstermiş olabileceğini söylüyor.Ya da bir isyancı komutanın da dediği gibi, kentteki binlerce asker teslim olmak isteyen aşiret liderlerini engelliyor olabilir.Ramazan'ın sona ermesiyle birlikte Sirte'de savaş hazırlıklarının hızlanacağı kaydediliyor.Bu arada farklı hapishanelerden serbest bırakılan yüzlerce tutsağı taşıyan bir gemi Trablus'tan Bingazi'ye ulaştı.Bu kişilerden bazılarının son altı ay içinde, ayaklanmanın başlamasından sonra Kaddafi güçlerince tutsak alındığı, bir bölümünün de yıllardır hapiste olduğu kaydedildi.Tutsaklar, hapiste işkence gördüklerini ve aç bırakıldıklarını söylediler.Bingazi'de bulunan BBC muhabiri John Leyne, Kaddafi yönetiminin başkent düşmeden önce sık sık operasyonlar düzenleyerek isyancılara destek verdikleri gerekçesiyle çok sayıda kişiyi toplu halde tutukladığını belirtiyor.