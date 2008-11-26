'Bizi de mi dinliyorsun Ramazan'



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, TBMM “Telekulak” araştırma komisyonuna bilgi verirken “Akrabalarım bile ‘Bizi de mi dinliyorsunuz Ramazan?’ diyorlar. Toplumda bir paranoya oluştu. Piyasada o kadar alet ve yazılım var ki dinleme yapılır. Yasal boşluk var. Bunların hepsi bizim üzerimize kalıyor” iddiasında bulundu.



Komisyon, dün Akyürek ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı Yarbay Nuh Köroğlu’nu dinledi. Emniyetin dinlemeleri yasal çerçevede yaptığını belirten Akyürek, dinleme yapanların da güvenilir ve ciddi soruşturma geçirmiş kişiler olduğunu ileri sürdü.



İnternette casusluk, dedektiflik cihazları, dinleme ve takip cihazı satan şirketlere ait ilanların bulunduğunu bunların piyasada satıldığını anlatan Akyürek, “Bizim dışımızda dışarıdan birileri de bu tür aletler ve internet aracılığıyla dinleme yapabilir. Bazı yazılımlar var. Bunlar sayesinde insanlar dinlenebilir. Hepsi, bizim üzerimize kalıyor” iddiasında bulundu. CHP’li komisyon üyelerinin Genel Sekreter Önder Sav’ın telefonunun dinlenip dinlenmediğine ilişkin sorularına ise Akyürek, “Dinledik desek de suç, dinlemedik desek de suç. Yalnız onun için değil herhangi biri hakkında bu bilgileri verirsem suç işlemiş olurum. Var da diyemem, yok da diyemem” karşılığını verdi. Komisyon üyelerinden MHP’li Hasan Özdemir, “Herkes tedirgin. Telefonlar artık lanetli gibi. Bırakın insanlar arkadaşını, sevgilisini, eşini korkmadan arasın. İnsanların her yerini dinlemeye ne merakınız var? Sadece dinleme yaparak suç önlenemez” diye konuştu.



Toplumda bir paranoya oluştu. Piyasada o kadar alet ve yazılım var ki dinleme yapılır. Yasal boşluk var. Bunların hepsi bizim üzerimize kalıyor” iddiasında bulundu.



Akyürek’in daha önce iki kez TBMM’ye geleceği duyurulmuş, ancak daha sonra iptal edilmişti. Komisyon, dün Akyürek ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı Yarbay Nuh Köroğlu’nu dinledi. Emniyetin dinlemeleri yasal çerçevede yaptığını belirten Akyürek, dinleme yapanların da güvenilir ve ciddi soruşturma geçirmiş kişiler olduğunu ileri sürdü.



İnternette casusluk, dedektiflik cihazları, dinleme ve takip cihazı satan şirketlere ait ilanların bulunduğunu bunların piyasada satıldığını anlatan Akyürek, “Bizim dışımızda dışarıdan birileri de bu tür aletler ve internet aracılığıyla dinleme yapabilir. Bazı yazılımlar var. Bunlar sayesinde insanlar dinlenebilir. Hepsi, bizim üzerimize kalıyor” iddiasında bulundu. CHP’li komisyon üyelerinin Genel Sekreter Önder Sav’ın telefonunun dinlenip dinlenmediğine ilişkin sorularına ise Akyürek, “Dinledik desek de suç, dinlemedik desek de suç. Yalnız onun için değil herhangi biri hakkında bu bilgileri verirsem suç işlemiş olurum. Var da diyemem, yok da diyemem” karşılığını verdi. Komisyon üyelerinden MHP’li Hasan Özdemir, “Herkes tedirgin. Telefonlar artık lanetli gibi. Bırakın insanlar arkadaşını, sevgilisini, eşini korkmadan arasın. İnsanların her yerini dinlemeye ne merakınız var? Sadece dinleme yaparak suç önlenemez” diye konuştu.



