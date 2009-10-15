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Dünya

'Bizi de evlat edin Sarkozy!

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin oğlunun EPAD'ın başına yönetici olması şiddetli eleştirilere konu oluyor.

15 Ekim 2009 03:00

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin, Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2. sınıfta okuyan 23 yaşındaki oğlu Jean’ın başkentin gökdelenleriyle ünlü semti La Defense’da kamunun bayındırlık işleriyle ilgili kuruluşu EPAD’ın başına yönetici olarak aday olması şiddetli eleştirilere konu oluyor.

Dün 4 işsiz genç, Elysee Sarayı önünde, “Bizi de evlat edin Sarkozy” yazan bir pankartla gösteri yapmak isterken polisçe engellendi.

Muhalefetteki Sosyalist Parti’nin gençlik kolları da işsiz gençlerden Sarkozy’ye kendilerini evlat edinmesi için kampanya düzenlemelerini istedi.

Alaycı bir dille kaleme alınan çağrıda, gençlerin Sarkozy’ye e-mail atarak evlat edinme formu gönderebilecekleri ve böylelikle “yeni babalarının kendilerine dolgun maaşlı iş ayarlayabileceği” ifade edildi. Fransa’da genç nüfusun işsizlik oranı yüzde 24’le Avrupa’nın en yükseği.

Basında “Prens Jean” olarak anılmaya başlayan Sarkozy’nin oğlunun EPAD’ın başına aday olmasına karşı hazırlanan online dilekçeye de şimdiye kadar 70 binden fazla kişinin imza koyduğu belirtildi.

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