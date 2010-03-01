T24 - Üst üste alınan kötü sonuçlara rağmen teknik direktör Christoph Daum ile futbolculara desteğini esirgemeyen ve bunu her fırsatta dile getiren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında alınan mağlubiyetle çileden çıktı. Karşılaşmanın büyük bölümünü protokol tribününün arkasındaki bölümde televizyondan izleyen Yıldırım, 90 dakikanın bitiş düdüğüyle adeta yıkıldı.



Çok sinirli olduğu gözlenen Fenerbahçe Başkanı, hışımla soyunma odasına giderek, kapıyı sert biçimde çarpıp içeri girdi ve oyuncularına yüksek sesle şunları söyledi: “Nedir ulan bu haliniz! Adam gibi top oynayın. Bizi çıldırtacak mısınız?”



Soyunma odasını inleten bu sözlerle Daum ve futbolcuları şoke eden başkan Yıldırım, daha sonra hiçbir şey söylemeden kapıyı sertçe çarpıp çıktı. Yıldırım’ın bu tavrı zaten üzgün olan Daum’un üzüntüsünü bir kat daha artırırken, Alman teknik adam bu nedenle basın toplantısına geç katıldı.





Gelen yenildi giden yenildi



İSTANBUL Büyükşehir Belediyespor karşısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda üst üste 3. sezonda da kazanamayan Fenerbahçe’de, 3 ayrı teknik adam Belediyespor engeline takıldı. (Zico, Aragones, Daum)





