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'Bize, yapılmayacaklar listesi versinler bari'

ART kanalının programcısı Hulki Cevizoğlu, son dalgayı değerlendirdi.

22 Ocak 2009 02:00

ART kanalının programcısı Hulki Cevizoğlu son dalgayı değerlendirdi...

Hulki Cevizoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamındaki son operasyonu şu sözlerle değerlendirdi: "Çalıştığımız bir kanalda arama baskın yapılıyor daha önce Kanalbiz’e de baskın yapılmştı. Yarın nerede yapılacağı belli değil... Yarın bu iş Cumhurbaşkanına bile gidebilir. Cumhurbaşkanı Gül’ün dünkü toplantısı bile olay oldu. Cumhurbaşkanı Gül’ün hukuka saygı toplantısıydı demek ki bu işler onu bile aşıyor ya da Cumnurbaşkanı rol yapıyor. Toplantısının ertesi günü sabah çok erken saatte bu olaylar yaşanıyor. Cumhurbaşkanını da aşan bir şeyler mi var yoksa? O zaman biz hepimiz misafir miyiz bu ülkede? Muhalif yayın yapmak ne demek? Biz AB’nin Türkiye üzerindeki emellerini söyleyemez miyiz? Biz bu hükümeti eleştirmeyecek miyiz? Bu böyle olacaksa yapılacaklar yapılmayacaklar listesi versinler. 12 Eylül'de bile böyle bir liste verilmemişti. Bari bu bir gelişme olsun da bu sivil darbede böyle bir liste olsun.

Ben de siyasalda epeyce hukuk okudum savcıyla, soruşturmayla ilgili konuşmayalım. Bu korktuğumuz anlamına gelmesin. Hukuka, yargıya inanan herkes gibi dava sürecinde konuşmuyorum.

Ulusalcı diyorlar. Ne demek ulusalcı? Ulusalcının tanımını bile yapamadılar. Ulusalcı demek milliyetçi demek... Yani Mustafa Kemal’in milli hareketi... Daha dün Obama yemin etti kendi ulusundan bahsediyor. O da ulusalcı çıktı! Milliyetçilik vatanını sevmek kötü bir şey mi, yarın Deniz Baykal’a mı gelecek? Dışarıdaki insanlar da manevi olarak rehin almış durumdalar. Ulusalcıların hiçbiri kirli işler içinde yer alamaz çünkü bu insanların rehberi Mustafa Kemal... Mustafa Kemal suikast yapmamıştır, onlar da yapamaz.”

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