T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Bize şişme kadın ve esrar gönderin'

Şili'de yerin altında iki aydan fazla mahsur kalan madencilerin yardım ekiplerinden şişme kadın ve esrar istedikleri ortaya çıktı.

14 Şubat 2011 02:00

T24 - Şili'de yerin 622 metre altında iki aydan uzun bir süre mahsur kalan madencilerin, kurtarılmayı bekledikleri sırada yardım ekiplerinden şişme kadın ve esrar istedikleri ortaya çıktı.

'Bize şişme kadın ve esrar gönderin'

Kurtarma operasyonunu başından sonuna kadar izleyen New York Times muhabiri Jonathan Franklin, operasyonun kitabını yazdı. Franklin, kitapta, dünyanın gösterdikleri sabır ve iradeyle hayran kaldığı 33 madencinin bilinmeyen yönlerini yazdı.

Kitaba göre göçük altında kurtarılmayı bekleyen madenciler, yukarıdaki yardım görevlilerinden önce “kendilerini sakinleştirecek" bir şeyler istedi.

Bazı görevlilerin, madenci yakınlarının da yardımıyla madencilere esrar ve marihuana gönderdiği ortaya çıktı. Uyuşturucuların, madencilerin yakınları tarafından gönderilen paketlerin içine gizlendiği öne sürüldü. Kitaba göre, durumdan kuşkulanan bazı yöneticiler, uyuşturucu gönderilmesini engellemek için dedektör köpek getirilmesini teklif etti.

Madencilerin ikinci isteği ise "şişme kadın" oldu. Cinsel enerjilerini boşaltarak sakinleşmek isteyen madenciler, kurtarma ekiplerinden şişme kadın istedi. Bu arada bir yardım gönüllüsü de, madencilere 10 şişme kadın hediye edebileceğini söyledi. Ancak 10 adaet şişme kadının madenciler arasında "kıskançlığa" yol açabileceğini savunan bir doktor, "Ya 33 tane ya da hiç" diyerek, bu teklifi geri çevirdi. Bunun üzerine madencilere, erotik ve porno fotoğraflar gönderildi.

Kitapta, gönderilen erotik fotoğraflar arasında, Şili’de "Bomba 4" olarak da tanınan tabloid güzeli La Cuarta’nın fotoğraflarının da bulunduğu belirtildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24