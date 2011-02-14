'Bize şişme kadın ve esrar gönderin'

T24

Kurtarma operasyonunu başından sonuna kadar izleyen New York Times muhabiri Jonathan Franklin, operasyonun kitabını yazdı. Franklin, kitapta, dünyanın gösterdikleri sabır ve iradeyle hayran kaldığı 33 madencinin bilinmeyen yönlerini yazdı.Kitaba göre göçük altında kurtarılmayı bekleyen madenciler, yukarıdaki yardım görevlilerinden önce “kendilerini sakinleştirecek" bir şeyler istedi.Bazı görevlilerin, madenci yakınlarının da yardımıyla madencilere esrar ve marihuana gönderdiği ortaya çıktı. Uyuşturucuların, madencilerin yakınları tarafından gönderilen paketlerin içine gizlendiği öne sürüldü. Kitaba göre, durumdan kuşkulanan bazı yöneticiler, uyuşturucu gönderilmesini engellemek için dedektör köpek getirilmesini teklif etti.Madencilerin ikinci isteği ise "şişme kadın" oldu. Cinsel enerjilerini boşaltarak sakinleşmek isteyen madenciler, kurtarma ekiplerinden şişme kadın istedi. Bu arada bir yardım gönüllüsü de, madencilere 10 şişme kadın hediye edebileceğini söyledi. Ancak 10 adaet şişme kadının madenciler arasında "kıskançlığa" yol açabileceğini savunan bir doktor, "Ya 33 tane ya da hiç" diyerek, bu teklifi geri çevirdi. Bunun üzerine madencilere, erotik ve porno fotoğraflar gönderildi.Kitapta, gönderilen erotik fotoğraflar arasında, Şili’de "Bomba 4" olarak da tanınan tabloid güzeli La Cuarta’nın fotoğraflarının da bulunduğu belirtildi.