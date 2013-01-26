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'Bize kadınların yere düşen bir şekerden daha değerli olmadığını öğrettiler'

13 yaşındaki çocukla zorla ilişkiye giren 18 yaşındaki genç, medresede eğitim gördüğünü ve kadınlarla deneyiminin olmadığını söyledi

26 Ocak 2013 21:33

Facebook’ta tanıştığı 13 yaşındaki kıza tecavüz eden Adil Rashid, reşit olmayan biriyle ilişkiye girmenin yasadışı olduğunu bilmediğini söyledi.

İngiltere’de yaşayan 18 yaşındaki Adil Rashid, 13 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girmekten mahkemeye çıktı.

Hakim önüne çıkan Rashid, medresede eğitim gördüğünü ve kadınlarla deneyiminin olmadığını anlattı.

Adil Rashid, “Bize kadınların yere düşen bir şekerden daha değerli olmadığını öğrettiler. 13 yaşındaki biriyle beraber olmanın yasa dışı olduğunu bilmiyordum” dedi.

Birmingham şehrinde yaşayan Rashid, Facebook üzerinde tanıştığı kız arkadaşıyla aylarca telefonla görüştüklerini ve yüz yüze görüşmek için Nottingham’a gittiğini anlattı. Daily Mail'in haberine göre, 13 yaşındaki kızın daha sonra bir arkadaşına Rashid’le zorla birlikte olduğunu anlatması üzerine olay polise bildirildi. Rashid ise “Beni baştan çıkartan oydu” dedi.

Nottingham Mahkemesi’nde görülen davada bu gibi durumların 4-7 yıl arasında hapis cezasıyla sonuçlandığı bildirildi. Ancak hakim, Rashid’in 18 yaşında olmasına rağmen aldığı eğitim yüzünden olgunluğa erişemediğini söyledi. Hakim, Rashid hapse girerse daha büyük bir zarara uğrayacağına karar verdi.

Dava, Rashid’in 9 ay hapis ve ardında 2 yıl şartlı tahliye kararıyla sona erdi.

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