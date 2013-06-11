'Bize davet yok' diyen Taksim Platformu basın toplantısı yapıyor

Taksim Gezi Parkı'nın korunması için mücadele eden Taksim Dayanışması Platformu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yarın bir grup temsilcinin Başbakan Tayyip Erdoğan ile buluşacağını duyurmasının ardından, platforma bir davet gelmediğini açıkladı. Dayanışma Platformu, bugün saat 13:00'te bir basın toplantısı yapacağını duyurdu.

Taksim Dayanışması önce "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kamuoyuna" başlığı altında bir duyuruda bulundu. Duyuruda, "27 Mayıs 2013'te Taksim Gezi Parkı’nın yıkılması girişimi sonrası yaşanan toplumsal duyarlılık karşısında, hükümetin izlediği polis şiddeti nedeniyle, başta Taksim İstanbul olmak üzere bütün yurtta, insanların demokratik tepkilerini ortaya koymaya devam ettiği" belirtildi. "Tek bir yurttaşın burnunun kanamaması ve demokratik taleplerin dillendirilebildiği bir ortam sağlanması amacıyla, 5 Haziran'da hükümet adına Bülent Arınç ile görüşüldüğünün" hatırlatıldığı duyuruda, "toplumun duygularını, duyarlılığını, talep ve önerilerini içeren bir belgenin de Arınç'a teslim edildiği" belirtildi.

Görüşmenin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen taleplerle ilgili olarak hükümetten herhangi bir açıklama olmadığına işaret edilen duyuruda, "bütün duyarlı yurttaşlarla hükümetten taleplerin karşılanması yönünde bir açıklama beklenildiği" vurgulandı.

Duyuruda daha sonra, Taksim Dayanışma Platformu'nun bugün saat 13:00'te, İstiklal Caddesi üzerindeki Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde bir basın toplantısı yapılacağı açıklandı.

Taksim Platformu açıklamasının tam metni



Taksim Dayanışma Platformu, duyurusunda, talepleri bir kez daha şöyle sıraladı:

- Gezi Parkı, Park olarak kalmalıdır. Taksim Gezi Parkına Topçu Kışlası adı altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağını, projenin iptal edildiğine dair resmi bir açıklamanın yapılmasını, Atatürk Kültür Merkezinin yıkılmasına ilişkin girişimlerin durdurulmasını,

- Taksim Gezi Parkı’ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak halkın en temel demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve uygulayan, binlerce, insanın yaralanmasına, iki yurttaşımızın ölmesine neden olan sorumlular, başta İstanbul, Ankara, Hatay Valileri ve Emniyet Müdürleri olmak üzere tüm sorumluların görevden alınmasını, Gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılmasının yasaklanmasını,

- Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama

- 1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye’deki tüm meydanlarımızda, kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili engellemelere son verilmesini; ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz.

Bunun yanı sıra; 27 Mayıs 2013 saat 22.00′dan bu yana ülkemizin meydanlarında, caddelerinde, sokaklarında ve tüm kamusal alanlarında yükselen tepkilerinin içeriğinin, ruhunun, beklentilerinin, taleplerinin yetkililer tarafından fark edilmesi gerektiğini düşünüyor ve tüm bu talepleri sahiplendiğimizi hatırlatıyoruz.