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'Bize bu zulmü yapanlar korksunlar titresinler'

Emniyet mensuplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan polislerin sağlık kontrolleri devam ediyor

23 Temmuz 2014 11:46

Emniyet mensuplarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan polis şeflerinden biri "Bize bu zulmü yapanlara söylüyorum, korksunlar titresinler" dedi.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen şüpheliler arasında eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse ve eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy da vardı.

Gözaltına alınan polis şeflerinden biri basın mensuplarının, "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna, "Bize bu zulmü reva görenler, bu zulmü yapanlar elbette hesap verecekler, ya bu dünyada ya da öbür dünyada. Zulmü yapanlara söylüyorum, korksunlar titresinler" diyerek cevap verdi.

Adli Tabipliğe giriş ve çıkışlarında ellerinin arkadan kelepçelendiği görülen Yurt A,"Ülkemizde kimlerin operasyon yaptığı görülüyor. Sistematik olarak psikolojik işkence yapıyorlar" dedi.

Son getirilen şüphelilerle operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 50'den fazla emniyet müdürü, amiri ve polis memuru, sağlık kontrolünden geçirildi.

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