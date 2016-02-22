CHP heyetinin Malatya Cezaevinde ziyaret ettiği, Malatya Aktif İşadamları Derneği (MAKİAD) üyesi bazı işadamları, “Bize AKP’ye oy vermeyin diyen kişi AKP milletvekili oldu” iddiasında bulundu. İşadamları, MAKİAD üyelerini tutuklayan hakimin AKP Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış bir hukukçu olduğunu öne sürdü.

CHP Cezaevleri İnceleme ve İzleme Komisyonu sözcüsü Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan MAKİAD üyelerini ziyaret etti. 17-25 Aralık operasyonları öncesinde Malatya’da yaptıkları öğrenci yurdundan dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendilerini kahraman ilan ettiğini ifade eden Tutuklu işadamları, CHP heyetine şimdi terör örgütü üyesi olarak suçlandıklarını anlattı.

Ağbaba’nın cezaevine ilişkin gözlemlerini içeren yazılı açıklaması şöyle:

Malatya Aktif İşadamları Derneği (MAKİAD) Malatya’nın ticari ve siyasi hayatına yön veren önemli STK’lardan biri olarak bilinmektedir. Malatya’da MAKİAD üyesi işadamları başta AKP Milletvekilleri olmak üzere tüm Malatyalılar tarafından yakından bilinen isimlerdir.

İlgili derneğin 17-25 Aralık operasyonlarının ardından polis tarafından sürekli takip edildiği, 7 Mayıs 2015 tarihinde Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından basıldığı bilinmektedir.

27 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında Malatya Aktif İşadamları Derneği (MAKİAD)’nin şimdiki ve önceki başkanlarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, işadamı, vaiz, avukat,eğitim personellerinden 9’u 30 Ocak 2016 tarihinde çıkarıldıkları Malatya 2.Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanmıştır.

CHP Cezaevleri İnceleme ve İzleme Komisyonu sözcüsü Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından 14 Şubat 2016 Tarihinde Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan MAKİAD üyeleri ziyaret edilmiş, tutuklu işadamları ile yapılan görüşmede öne çıkan değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır:

"Şirketleri denetlemeyen bakanlık kalmadı"

MAKİAD üyesi firmaların defterleri defalarca incelemeye alındığı, Gümrük Bakanlığı’nın bile ceza yazdığı belirtiliyor. Bakanlıklardan gelen görevlilerin neyi denetleyeceğini bilmedikleri ifade edilmektedir. Dernek başkanının şirketinin ve diğer firmaların geriye dönük 4 yıllık defterlerinin incelendiği belirtiliyor. Şirketlerin 2011-2012-2013-2014-2015 bütün defterlerinin incelendiği belirtirken, Vergi Müdürlüğünün talimat üzerine iş yaptığı iddia edilmektedir.

"Erdoğan bizi kahraman ilan etti”

17-25 Aralık operasyonlarından beri MAKİAD üzerinde baskı olduğunu belirten tutuklu iş adamları, operasyonlardan önceki dönemde Malatya’da öğrenci yurtları yaptıklarını ve yurdun temelini Malatya’nın eski valilerinden Ulvi Saran’ın attığını, açılışını şimdiki İstanbul Valisi Vasip Şahin’in yaptığını ifade etmişlerdir. Yurdun açıldığı dönem Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini kahraman ilan ettiği de belirtmektedir.

Tutuklanan isimler sadece öğrenci yurdu yaptırmadıklarını bunun yanında Emniyet Müdürlüğüne, toplum polisine, sokak çocuklarına, Kuran Kurslarına yardımlar yaptıklarını belirtmektedir.

Yardım isteyen herkese yardım yaptıklarını dile getiren tutuklu iş adamları, seçim çalışmaları sırasında köyleri ziyaret eden AKP Milletvekillerinin köylerin ihtiyaçlarını kendilerine ilettiklerini ve yardım istediklerini belirterek, milletvekillerinin beton taleplerini bile karşıladıklarını ifade etmektedir.

MAKİAD operasyonundan gözaltına alınan isimlerin sorgusu sırasında soruşturma kapsamında gözaltına alınan işadamlarına arkadaşlarının FETÖ örgütü üyesi olduğunu söylemesi durumunda cezasının 4’te 1 oranında azalacağının söylendiği iddia etmektedirler. Sorgu sırasında Malatya’da pek çok kişinin tanıdığı isimlerin de tanınıp tanınmadığının sorulduğu ifade edilirken, görüşülen iş adamları AKP milletvekillerini yakından tanıdıklarının, vekillerin de kendilerini tanıdıklarını belirterek bu şartlarda bütün Malatya’nın suçlu olması gerektiğini belirmişlerdir.

Malatya’da tanınmış bir işadamının aleyhlerinde ifade verdiğini belirten tutuklu işadamları, 2010 yılında Kırgızistan’da bir lokantada bir kişiye 2000 dolar yardım yaptıkları iddia edilerek, bunun terör örgütüne yardım olarak önlerine geldiğini belirtmişlerdir. İşadamları böyle bir parayı kimseye vermediklerini belirtmektedir. Kendileri aleyhine ifade veren işadamından sokak çocukları için 3 koli temizlik malzemesi aldıklarını, bu malzemelerinde terör örgütüne yardım olarak mahkemede karşılarına çıktığını ifade etmişlerdir.

“Erdoğan’a oy vermeyen herkesi sindirmeye çalışıyorlar”

Her hafta iş yerlerine müfettişlerin geldiğini belirten işadamları AKP’ye oy vermeyen, Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeyen herkesin sindirilmeye çalışıldığı ifade etmişlerdir.

MAKİAD Üyesi işadamlarının pek çoğu AKP’nin kuruluşunda aktif olarak yer almış, partide uzun yıllar çalışmış kişiler. İşadamlarından bazıları 2 dönem belediye meclis üyeliği görevinde bulunmuş.

“AKP’ye oy vermeyin’ diyordu, AKP milletvekili oldu”

Şimdiki AKP Malatya milletvekillerinden birinin sürekli kendilerine saldırdığını belirten işadamları aynı kişinin AKP kurulurken, siyasi partilere oy vermenin günah olduğunu söyleyip, kendilerinin AKP’ye oy vermemesi için baskı yaptığını belirtmişlerdir. Bize AKP’ye oy vermeyin diyen kişi AKP Milletvekili oldu demektedirler. İşadamları AKP kurulurken MİT tarafından tehdit edildiklerini, aynı MİT’in yıllar sonra kendilerini tekrar tehdit ettiğini belirtmektedir.

AKP İl Başkanlığının kullandığı iki konuşma kürsüsünü de yaptırdığını söyleyen tutuklu iş adamı, terör örgütü olarak lanse ettikleri kişilerin yaptırdığı kürsülerin halen AKP tarafından kullanıldığı ifade edilmektedir. Milletvekili çocuklarının hepsinin şu an tutuklu bulunan iş adamlarının okullarında eğitim gördüğü belirtilirken, seçim zamanlarında AKP milletvekillerinin Zaman Gazetesi bürolarını kullandığı, 17-25 Aralık operasyonları öncesi de Recep Tayyip Erdoğan tarafından iyi insanlar olarak tanıtıldıkları aktarılmıştır.

“Ağbaba’ya plaket verince AKP’liler bize küstü”

MAKİAD’ın CHP Milletvekili Veli Ağbaba’ya plaket verildiği için AKP’lilerin kendilerine küstüğünü belirten işadamları ‘bu sebepten dolayı MAKİAD’ı kırk kez tefe koydular’ ifadelerini kullanmışlardır.

“Çaycının ifadesiyle tutuklamalar başladı”

Malatya’da faaliyet gösteren bir dershanenin çaycısının ifadelerinden hareket edilerek göz altıların ve tutuklamaların gerçekleştiği ifade edilmektedir. İlgili çaycı, verdiği ifadede pazartesi günleri gizli toplantılar yapıldığı iddia etmişti. Görüşülen tutuklu iş adamları, çaycının bahsettiği toplantının şirket yönetim kurulu toplantısı olduğunu ifade etmişlerdir.

“Zulme sessiz kalanlar utanacaklar”

İşadamları bugüne kadar hep yardım yaptıklarını, utanacak bir şey yapmadıklarını belirterek “biz değil ama zulme sessiz kalanlar bir gün mutlaka utanacaklar” ifadelerini kullanmışlardır.

Oğlunun düğününe bir gün kala tutuklanan MAKİAD eski başkanı işadamı, 600 çalışanı ve 150 üreticisi olduğunu belirtirken son dönemde en çok ihracat yapılan yerlerin Mısır ve Libya olduğu ancak bu dönem işlerin durduğu ifade etmiştir.

MAKİAD üyelerini tutuklayan hakimin AKP Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış bir hukukçu olduğu iddia edilmektedir.

Silahlı terör örgütünün silahı yok

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan MAKİAD üyesi iş adamları, ömürleri boyunca silah sahibi olmadıklarını, silah kullanmak bir yana ellerine sopa dahi almadıklarını ifade etmişlerdir. Bugüne kadar bir cam bile kırmadıklarını, karakol yüzü görmediklerini ifade eden işadamları şimdi terör örgütü üyesi olarak suçlandıklarını belirtmişlerdir. MAKİAD üyelerini tutuklayan hakimin AKP Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış bir hukukçu olduğu iddia edilmektedir.

“İnsanlara şiddete bulaşmayın diye vaaz veriyordum”

Operasyon kapsamında tutuklanan Malatya İl Müftülüğü vaizi, tutuklanmadan önce insanların şiddete bulaşmaması için vaaz verdiğini ancak şu an silahlı terör örgütü üyesi olmaktan yargılandığını belirtmiştir. “Ben din adamıyım. Camilerde birlik, beraberlik, sevgi aşılamaya çalışıyorum. Benim şiddetle işim olmaz. Buraya girinceye kadar vaaz veriyordum. Ben insanlar şiddete bulaşmasınlar diye insanlara yardım ederken şimdi böyle bir suçla karşı karşıyayım” ifadelerini kullanmıştır.

MAKİAD operasyonu kapsamında tutuklanan avukat, müvekillerinin ev araması sırasında TEM polislerine eşlik etti.

MAKİAD operasyonunun yapıldığı 27.01.2016 tarihinde gözaltı kararı bulunan iş adamına eşlik eden avukat, TEM polislerinin ev araması yaptığı esnada evde bulunduğunu belirtti. Aynı gün içerisinde TEM polisleri tarafından TEM Şubeye çağırılan avukat, müvekkilerine hukuki yardım için şubeye gittiğini ve uzun süre polisler tarafından bekletildiğini ifade etti. TEM şubeden çıkmak istediğinde TEM polislerinin çıkışına izin vermediğini ve savcıya sorulmadan bırakılamayacağını söylediklerini dile getirdiklerini belirtti. Hakkında gözaltı kararı olmadığı halde gözaltında tutulduğunu, müvekkillerine hukuki yardımda bulunmasının engellendiğini 155 hattına ihbar eden avukat, gözaltı kararının bu ihbarla birlikte tutanaklara geçtiğini ifade etti.

Tutuklu olarak yargılanan avukat, arama kararı olan bir avukatın ev aramaları sırasında TEM polislerine eşlik edemeyeceğini aktardı.

27.01.2016 tarihinde operasyon kapsamında saat 08.00’de ev aramasına katılan avukat 09.40 da gözaltına alındığını, müvekkillerine hukuki yardım yapmasının engellendiğini belirtti.

MAKİAD operasyonu tutukluları hakkında ifade veren çaycının 06.01.2016 tarihinde kendisine geldiğini belirten avukat, çaycının ifadesinin korkutularak ve tehdit edilerek alındığının çaycı tarafından kendisine aktarıldığını ifade etti. Çaycının ifadelerini gözaltına alındıktan sonra savcılığa sunan avukat, dosyanın gizli yürütülmesine rağmen tutanakların çaycıya bildirilip tekrar ifadeye çağırıldığını ve noterde azilname imzalatıldığını dile getirdi.

İlgili avukat, MAKİAD operasyonu kapsamında tutuklanan isimlerin silahlı terör örgütüne üye olduklarına ilişkin tek delilin çaycının verdiği ifade olduğu, bunun dışında elle tutulur başka bir delil olmadığı aktarıldı.

İfadesi alınan çaycının tehdit altında olduğunu belirten avukat, 29.01.2016 tarihinde çaycının tekrar ifadeye çağırılması ve notere götürülmesine ilişkin kamera kayıtlarının silinme riski olabileceğini, bu kayıtların tutuklu isimler için lehte delil olma niteliği taşıdığını ifade etti.

Tutuklu işadamları cezaevinde Malatya’yla ilgili gelişimleri izlemek istediklerini Malatya’dan yayın yapan Vuslat TV’nin izlendiğini, ancak TÜRKİYEM TV’nin izlenemediğini belirtmişleridir.