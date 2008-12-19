Ermeni terör örgütü
ASALA’nın, 1981 yılında Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu'na yaptığı
baskında öldürdüğü, güvenlik ataşesi Cemal Özen’in eşi 51 yaşındaki
Seher Özen, "Ermeni Kardeşlerimden Özür Diliyorum" kampanyasına tepki
gösterdi.
Mersin’de yaşayan Özen, kampanyayı duyunca sinirlerinin bozulduğunu söyledi ve tepkisini şöyle dile getirdi:
“Ermeni teröristler eşimin canına kıydığında, çocuklarımdan biri iki
günlüktü, biri ilkokula bile gitmiyordu. Benden ve çocuklarımdan,
bugüne kadar hiç kimse özür dilemedi. Bizden kim özür dileyecek?
Birisi de benden veya benim gibilerden özür dilesin.”