Ermeni terör örgütü ASALA’nın, 1981 yılında Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu'na yaptığı baskında öldürdüğü, güvenlik ataşesi Cemal Özen’in eşi 51 yaşındaki Seher Özen, "Ermeni Kardeşlerimden Özür Diliyorum" kampanyasına tepki gösterdi.



Mersin’de yaşayan Özen, kampanyayı duyunca sinirlerinin bozulduğunu söyledi ve tepkisini şöyle dile getirdi:



“Ermeni teröristler eşimin canına kıydığında, çocuklarımdan biri iki günlüktü, biri ilkokula bile gitmiyordu. Benden ve çocuklarımdan, bugüne kadar hiç kimse özür dilemedi. Bizden kim özür dileyecek? Birisi de benden veya benim gibilerden özür dilesin.”