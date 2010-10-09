T24 - A Milli Takım Teknik Direktörü, Dünya üçüncüsü ile oynadıklarını belirtti, “Elbette kimse yenilmek istemez ama anormal olmayan bir galibiyet. Atletik yapılarıyla ön plana çıktılar. Bizden çok daha güçlü, daha hızlıydılar” ifadesini kullandı.





Almanya karşısında alınan yenilginin normal olduğuna vurgu yapan A Milli Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, rakibin kazanmayı hak ettiğini ancak fazladan bir gol yediklerini söyledi. Milliyet'te yer alan habere göre; 0-0’dan sonra ve 1-0 iken maçı çevirebilecek fırsatların yakalandığını belirten Hollandalı hoca, bu fırsatlar değerlendirilse sonucun farklı olabileceğini kaydetti.



Dünya üçüncüsü ile oynadıklarını belirten ay-yıldızlı ekibin teknik patronu, “Bu yüzden anormal olmayan bir mağlubiyet. Elbette kimse yenilmek istemez ama atletik özellikleriyle ön plana çıktılar ve bizden daha güçlü, daha hızlıydılar” dedi.



İlk yarıda bir-iki pozisyon bulduklarını, ikinci yarıda ise Halil’in yüzde yüzlük golü atamadığını ifade eden Hiddink sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kontra yememek için rakibi ortada karşılamak istedik. Sabri’yi solda oynatmamın sebebi, Müller gibi içeriye kat etme işini iyi yapan bir oyuncunun önünü kesmekti. Ayrıca o bölgede oynayabilecek İsmail ve Hakan’ın sakatlıkları vardı. Onları da ilerleyen maçlarda kullanabiliriz. Özer antrenmanlarda çok iyidi. Atletik ve hızlı bir oyuncu. O bölgede etkili olabileceğini düşündüm. Büyük maçlarda gençlerin performansını görmek de iyi bir fırsattır.”



Hiddink, Aurelio’nun maçın başlarında sakatlanmasından dolayı, tecrübe ve oyun zekası olan bir oyuncuyu kaybettiklerini ifade ederek, “Aurelio oyunu ne zaman yavaşlatıp, ne zaman hızlandıracağını bilen bir oyuncu. Gerçi o oyundan çıktıktan sonra da maçı çevirebilecek pozisyonlar bulduk ama olmadı” dedi.





‘Deplasmanda gibiydik’



Almanya Teknik Direktörü Löw adeta deplasmanda oynadıklarını ve kazanmayı hak ettiklerini söyledi.



Türk seyircilerin beklenenden daha fazla olduğunu belirten Alman çalıştırıcı, “Bizim için deplasman gibiydi. İkinci yarının başında birkaç hata yaptık. Takım çok iyi oynadı. İnanılmaz istekli mücadele ettiler. Bu maçı bu skorla kazandığımız için çok mutluyum. Takım için çok iyiydiler” ifadesini kullandı.



Mesut Özil’in hem defans, hem de hücumda yardımcı olduğunu belirten Löw, “Çok iyi oynadı. Bazen oyuncuların yuhalanması da normal. Oyuncu bunu kaldırabilmeli. Mesut bu tür durumlardan korkmayan bir futbolcu” yorumunu yaptı.





