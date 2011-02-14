‘Bizde müdahale korkutma, yasak kısıtlama yok’

T24

İSTANBUL’DA BİR RİZELİ



NABZA GÖRE ŞERBET



Törende, Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın objektiflere samimi bir görüntü vermeleri dikkat çekti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim siyasetimizde korku yok, bizim siyasetimizde korkutmak yok; bizim siyasetimizde dedikoduyla sanal korkularla, sanal tehditlerle ayakta kalma çabası yok” dedi. Erdoğan, 3. Ordulular Sevgi Şöleni ’nde yaptığı konuşmada, Orduluların 12 Eylül’deki referandumda büyük oranında ’evet’ diyerek kendilerine güçlü bir destek verdiğini kaydetti. Başbakan Erdoğan, “Biz Ferhatız, Ferhat; siz Şirinsiniz; bize dağları delmek yaraşır. Deldik dağları Şirin’e ulaştık. Biz hani var ya, Ordu’nun dereleri var ya, ‘Ordu’nun dereleri aksa yukarı aksa’ diyoruz ya, işte biz o dereleri yukarı doğru akıttık ve akıtacağız. Hava ulaşımı noktasında Ordu’ya verdiğimiz sözü tutuyoruz. Kim ne derse desin, bizim ağzımızdan söz bir kere çıkar, çıkmıştır ve bu iş bitmiştirErdoğan konuşmasında, bir Rizeli ve Karadenizli olarak “baba ocağını terk etmenin, göç etmenin, büyük şehirde tutunma mücadelesi vermenin ne denli meşakkatli olduğunu” çok iyi bildiğini de vurgularken, babasının da 13 yaşında İstanbul’a geldiğini, memleketiyle de irtibatını hiç koparmadığını anlattı. Erdoğan, artık Rizeli gençlerin, Trabzonlu, Artvinli, Giresunlu, Ordulu genclerin, şehrini, baba ocağını terk edip, zorunlu olmadıkça gurbete gitmesini istemediklerini de vurguladı. Başbakan, Türkiye ’nin 81 vilayetinden umut ve heyecan fışkırdığını vurgularken şöyle devam etti:“Bizim siyasetimizde korku yok, bizim siyasetimizde korkutmak yok; bizim siyasetimizde dedikoduyla sanal korkularla, sanal tehditlerle ayakta kalma çabası yok. Bizim siyasetimizde özellikle başkalarının yaşam tarzına müdahale, yasaklama, kısıtlama yok. Bizim siyasetimizde istismar yok, kutsal değerleri, hassasiyetleri siyasete alet etmek yok. Bizim siyasetimizde karnından konuşmak, bizim siyasetimizde çark etmek, bizim siyasetimizde nabza göre şerbet vermek yok.”