Mehmet Şevket Eygi

(Milli gazete, 3 Nisan 2012)

Türkiye'deki sistemi İslamî bir sistem ve nizam olarak görenin, ve diğer İslam ülkelerine model ve örnek olarak gösterenin kuş kadar aklı, vicdanı ve firaseti yoktur.

İslam'da suret yasağı vardır. Bizde kağıt ve madenî paralarda M. Kemal... Pullarda M. Kemal... Bütün okullarda, mahkemelerde, resmî dairelerde M. Kemal... Hattâ Diyanet İşleri Başkanı'nın tepesinde kocaman bir M. Kemal portresi... Tunçtan heykeller... Büstler... Milyonlarca suret...

Kuzum böyle İslamî sistem olur mu?

Birileri Anıt Kabir'i bir tapınak haline getirdiler.

M. Kemal'in ölümünden sonra çıkartılmış Kemalizm ideolojisi veya dini devletin tepesinde.

Din konusunda üç sistem olabilir: (1) Din devleti sistemi... (2) Devlet dini sistemi... (3) Laiklik...

Bizdeki sistem devlet dini sistemidir.

Din ile devlet arasında barış ve uyum yok, devlet dine hükm ediyor, baskı yapıyor.

Bizde gerçek laiklik olduğunu iddia edenin alnına karışlamak gerekir.

Devletin genel müdürlük seviyesinde bir Diyanet Başkanlığı olsun.

Devletin 500 küsur İmam-Hatip mektebi olsun.

Yüz bin din görevlisi devlet memuru olsun, bütçeden maaş alsınlar.

İslam vakıfları devletin olsun.

Camiler devletin olsun ve sonra da laiklik olsun. Buna ancak geri zekalılar inanır.

Hiçbir vicdanlı, âdil, insaflı, dengeli, akıllı, mantıklı, firasetli Müslüman bizdeki sistemin ve düzenin iyi olduğunu söyleyemez, söylemez.

Bugünkü sistemin ekonomisi, finansı, ticareti riba üzerine kuruludur. İslam ise ribayı haram kılmıştır.

İslam zinayı büyük günah, ahlaksızlık ve ağır suç sayar, sistem ise saymaz.

İslam, Müslüman kadınlara devlet vesikası verilerek yasal ve vergili fuhuş yapılmasına izin vermez.

İslam kadına büyük saygı gösterir, sistem özgürlük adına onu orta malı yapar.

İslamî hayat, islamî toplum Kur'ana, Sünnete, ahkam-ı şer'iyeye ayarlı ve uyumludur.

Türkiye'deki bugünkü sistem ve nizam kesinlikle İslamî olmadığı gibi, Batının insan haklarına bağlı ve saygılı demokratik düzenine de benzemez.

Hiçbir medenî ülkenin uluslararası temizlik ve şeffaflık notu bizim gibi 5'in altında değildir.

Her ülkede kokuşma vardır ama medenî ülkelerdeki kokuşma bizdeki gibi genel ve yoğun değildir.

Türkiye'de vesayet rejimi hâlâ hükümfermadır.

Resmî ideoloji yasak ve tabuları hâlâ geçerlidir.

Türkiye bir fetret devri yaşamaktadır.

Türkiye'de fitne, fesat, fısk, fücur vardır.

Bir Müslüman, tenkit ve tahkir edilmesi, yerilmesi gereken şeyleri tebcil ederse büyük bir günah işlemiş olur.

Mü'min Allahü Tealanın ve Resulünün (Salat ve selam olsun ona) razı olmadığı şeylerden razı olmaz.

Kötülüklere, kötü şeylere iyidir demek kişiyi küfre götürebilir.

İslam rüşveti kesinlikle haram kılmıştır.

İslam ribayı kesinlikle haram kılmıştır.

İslam hırsızlığı, talanı, soygunu, bin çeşit alavere dalavere ile kara para zengini olmayı yasaklamıştır.

İslam lüksü, israfı, gururu, kibri, gösterişi yasak ve haram kılmıştır.

İslam adaleti ve insafı emr eder.

İslam bütün azgınlıkları ve şehvetleri yasaklar.

İslamın sınırları, hadleri vardır.

Kur'an kısasta sizin için hayat vardır diyor.

İslam sistemi ve hukuku hırsızlığın kökünü keser.

İslamın hakim olduğu bir memlekette din, mal, can, akıl ve ırz güvenliği olur.

İslam kara, kirli, necis paraya kesinlikle müsamaha etmez, göz yummaz.

Bugünkü sistemin din hürriyeti bir aldatmacadan ibarettir.

Okullardaki din derslerinin içi boştur. Bana inanmayan bir din dersi kitabı alsın, karıştırsın ve anlasın.

Kur'anda üzerinde en fazla durulan ve tekrar edilen ibadet namazdır. Hangi okulumuzun, lisemizin camisi vardır ve Müslüman öğrenciler orada cemaatle namaz kılmaktadır?

Din alimlerinin biraz cesur olmaları ve Müslüman halkı uyarmaları gerekir.

Din elden gitmiş, iman tehlikede ve bazıları Türkiye'de İslamî veya iyi bir sistem olduğunu iddia ediyor... Bu ne korkunç çelişkidir.

(Bozuk rejimin haram rantlarıyla semiren bazıları bu yazımdan hoşlanmayacaklardır.)