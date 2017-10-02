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Bizans dönemine ait İncil, yurt dışına kaçırılamadan ele geçirildi 

ANKARA, (DHA) - ANKARA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, Suriye uyruklu kişiler tarafından Suriye'den başkente, Bizans dönemine ait ve içerisinde Hz

02 Ekim 2017 14:14

ANKARA, (DHA) - ANKARA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, Suriye uyruklu kişiler tarafından Suriye\'den başkente, Bizans dönemine ait ve içerisinde Hz. İsa, Meryem Ana, Hıristiyan aleminde kutsal kabul edilen Aziz Petrus\'la Çift Başlı Yılan motifleri bulunan İncil\'in getirileceği bilgileri elde edildi. 
Ankara Valiliği\'nden yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili çalışmaların devamında, Keçiören\'deki Hasköy Mahallesi\'nde bir araçla sevkiyatın yapılarak, ülke dışına çıkışının sağlanacağı tespit edildi. 
Araç, emniyet tedbirleri alınarak, durduruldu ve yapılan aramada Suriye uyruklu M.D.\'den, Bizans dönemine ait olduğu ve değerinin 1 milyon 500 bin Dolar olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi. M.D. hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. 

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