Bizans Büyük Sarayı'na ait kalıntıların üzerine yapılan otel yıkılıyor



T24 - Sultanahmet'te, Bizans Büyük Sarayı'na ait kalıntıların üzerine dikilen 5 katlı otel, yıkılıyor.





Ömer Erbil'in Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Arkeoloji dünyasının tepkisini çeken,1 ayda yükselmişti. Şimdi aynı işçiler, binanın yıkımına başladı.



Sultanahmet’te, 1. Derece Koruma Bölgesi içinde yer alan, kentsel ve arkeolojik sit alanı içinde bulunan ve Bizans Büyük Saray’a ait olduğu düşünülen tarihi yapının iş makineleri ile yıkılmıştı.

Kaçak yapılan inşaat için Fatih Belediyesi yıkım kararı aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay binanın yıkılacağını açıkladı.



Bakan Günay şöyle konuştu: ‘‘İstanbul Arkeoloji Müzesi, gelen ihbarı aynı gün değerlendirerek yerinde inceleme yapmış ve aynı gün rapor tutulmuştur. Bu rapor hem ilgili belediyeye hem de 4 Numaralı Koruma Kurulu’na gönderilmiş. Müze üzerine düşeni yerine getirmiş, olayın da takipçisi olmuş. Koruma Kurulu da suçlanmamalı. Koruma Kurulu da gündemden önce Fatih Belediyesi’ne durumu bildirmiş. Belediye Başkanı da biz inşaatı mühürlemiştik diyor. Mühürü kırıp inşaata devam etmişler. Şimdi inşaat yıkılacak. Hatta başkan ‘Yıkıma başladık’ dedi. Bu tür olaylara Tarihi Yarımada içinde asla izin vermeyiz.’’





Belediye önce yalanladı

Fatih Belediyesi, Radikal’in Bizans Büyük Saray’ın kalıntılarının hunharca iş makineleriyle yıkılmasıyla ilgili manşet haberinden sonra bir açıklama yapmış ve İstanbul Arkeoloji Müzesi arkeologlarınca çekilen yıkım fotoğraflarının Tarihi Yarımada’nın başka yerinden çekilmiş sur duvarları olduğunu iddia etmişti. Belediye ayrıca “Metruk binanın da Bizans Sarayı ile alakası yok’’ diyerek Radikal’in haberini yalanlamıştı.



Ancak Fatih Belediyesi bu açıklamadan sadece 1 gün sonra kaçak otel inşaatını yıkma kararı aldı. Dün binanın önce tahta paravanları söküldü. Binanın üst kattan itibaren yıkım işlemi inşaatın kendi çalışanlarınca yapılıyor. En üst katın tavanından yıkıma başlandı.



Fatih Belediyesi yetkilileri inşaatın temele kadar yıkılacağını söylerken, 4 Numaralı Koruma Kurulu yetkilileri de inşaat ile ilgili İstanbul Arkeoloji Müzesi’nce arkeolojik kazı çalışmaları yapılması yönünde karar alınacağını, tescilli binanın rölevesi çıkartıldıktan sonra tarihi binanın benzerinin yapılmasının isteneceğini söyledi.





'Mühür kırılmış'



Fatih Belediye Başkanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

‘‘Sultanahmet bölgesinde ruhsatsız ve izinsiz olarak inşai faaliyette bulunulan yer hakkında kurumumuzun herhangi bir izni bulunmayıp; mühürlü olduğu halde yapılan kontrollerde mührün fek edilerek (kırılarak) inşai faaliyetin devam etmesi nedeniyle 3194 Sayılı İmar Kanunu gereği yapı tatil tutanağı düzenlenerek suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca Fatih Belediye Encümeni’nce alınan kararlar üzerine kaba haldeki inşaatta yıkım işlemine başlanmış ve yıkım işlemi devam etmektedir. Bu konuda sorumluluğu bulunan tüm kurumlara yazılar yazılarak gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Sonuç olarak anılan yer ile ilgili belediyemizi ilgilendiren hususlarda gerekli tüm yasal işlemler birimlerimizce yapılmış olup; yasal işlem süreci halen devam etmektedir.’’



Arkeolog Nezih Başgelen, gelinen noktayı ‘kırılma noktası’ olarak nitelendirdi: ‘‘Sultanahmet’teki yaşadışı otel inşaatında, yapanın yanına kâr kalacağı bir göz yumma hem İstanbul’da hem de tüm ülke çapında tarihi eserlerimizin, arkeolojik sitlerin korunmasında geri dönülmez ihlallere yol açacaktır. Kültür ve Turizm Bakanımızın yaklaşımı çok önemli. İnşaatın yasadışı işlemlerinin cezasının örnek olacak şekilde bir an önce uygulanması gerekmektedir. Önemli bir kırılma noktasındayız. Bu olayda aklıselim bir çözümün ivedilikle hayata geçirilmesi kültürel mirasını geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.’’







