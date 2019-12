Biz, Yunanlılar ve Türkler bir güç haline gelebiliriz

T24 - Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun Başbakan Erdoğan'a yazdığı cevap mektubunun bir bölümü, Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yayımlandı.



Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubuna cevaben gönderdiği mektupta, ''Senin ve benim ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkileri iyileştirme yönünde aynı arzuyu paylaşmamız beni cesaretlendiriyor. Bu müşterek iradeyi yeni bir fırsat penceresi yaratmak için kullanalım'' dedi.



Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde, Papandreu'nun gönderdiği 5 sayfalık mektubun bazı bölümleri yayımlandı.



Mektubuna ''Sayın Başbakan, Sevgili Tayyip'' diye başlayan Papandreu, Başbakan Erdoğan'a ve ailesine yeni yıl dolayısıyla sağlık ve mutluluk dileklerini iletti.





Erdoğan'a, 30 Ekim 2009 tarihli mektubu için teşekkür eden Papandreu, mektubunda, ''Senin ve benim ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkileri iyileştirme yönünde aynı arzuyu paylaşmamız beni cesaretlendiriyor. Bu müşterek iradeyi yeni bir fırsat penceresi yaratmak için kullanalım. Ve ümidim bunu halklarımız için tarihi bir fırsata dönüştürmektir'' ifadelerine yer verdi.



İki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 yıl önce 200 milyon dolar olduğuna, bugün ise ekonomik ilişkilerin 3,3 milyar doların üzerine çıktığına dikkati çeken Papandreu, şöyle devam etti:



''Bundan on yıl önce pek çok alanda az veya hemen hiç temasınız bulunmaktaydı. Bugün ise 16'dan fazla ikili anlaşmaya sahibiz. Bu sayı 1960-2000 döneminde imzalanan anlaşma sayısından 15 fazladır...



Biz, Yunanlılar ve Türkler, birlikte çalışarak, istikrar ve işbirliği için bir güç haline gelebiliriz. Temennim, dünyanın diğer bölgeleri için örnek bir model dahi oluşturabilmemizdir...



Ege konusunda temel önceliğimiz emniyetli bir ortam yaratmak ve karşılıklı itimat iklimi tesis etmektir. Bu her ikimizin de toprak bütünlüğüne, uluslararası hukuka ve gerek ikili gerek çok taraflı anlaşmalara saygı göstermemiz anlamına gelmektedir...



Bu sebeple senin telkininle güçlü bir şekilde mutabıkım. İstikşafi görüşmeleri yeniden canlandırmalı ve bu görüşmelere yeni bir ivme kazandırmalıyız...

Kıbrıs konusuna gelince, kalıcı bir çözümün anahtarı, dışarıdan müdahale veya baskı olmaksızın, iki toplumun müşterek gelecekleri konusunda serbestçe karar vermelerine imkan verilmesidir...



BM kararları çözüm için uygun çerçeveyi oluşturmaktadır...



Emin olunuz ki sizin AB yönelimine desteğimiz kesin bir şekilde sürmektedir. Biz Türkiye'nin Avrupa yönelimini samimiyetle savunuyoruz, zira bunun hem Türkiye hem AB'ye karşılıklı yarar sağlayacağına inanıyoruz. Ve en önemlisi bu, iyi komşuluk ilişkilerini sağlamlaştırmakla, bölgesel barışa, güvenliğe ve istikrara katkı sağlayacaktır...''





Yunanistan'a davet



Başbakan Erdoğan'ın Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi oluşturma önerisini önemsediğini kaydeden Papandreu, ''Bu konuda ilk adımı oluşturmak üzere önerim bizim düzeyimizde resmi bir ziyaret düzenlenmesidir. Sizi Yunanistan'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağım'' dedi.



İlgili bakanların kendi sorumluluk sahalarında karşıtlarıyla çalışmak suretiyle bu toplantının hazırlıkları için talimatlandırılması gerektiğini ifade eden Papandreu, mektubunu şöyle sürdürdü:



''Bu çerçevede bazı ilgi alanlarını önermek isterim: Enerji, ticaret, yatırım, kültür, yasadışı göç, yeşil enerji, çevre, ağaçlandırma ve yeşil kalkınma projeleri, altyapı ve ulaştırma, organize suçlarla mücadele.



Ayrıca, görüşmelerimizi işbirliğinin aşağıdaki genel alanları çerçevesinde yapılandırmamızı teklif etmek istiyorum: ikili işbirliği, bölgesel işbirliği (Akdeniz, Karadeniz, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar), küresel konular (Küresel ısınma ve iklim değişikliği, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, mali kriz ve kurumlar), AB-Türkiye ilişkilerinde gelişme, istikşafi görüşmelerde ilerleme ve gerilimi düşürmek suretiyle Ege'de güvenliğin artırılması.



Sevgili Tayyip,



Yunan-Türk ilişkilerinin rotasını birlikte değiştirmeyi samimiyetle arzu ediyor ve bu ilişkileri her iki halkın yararına olacak şekilde daha parlak bir geleceğe yönlendirmeyi istiyorum. Ekim ayında ülkenize yaptığım ziyaret sırasında kamuoyuna yönelik bu ümit mesajımı tekrarlamak istiyorum: Ülkelerimiz arasında öne çıkan sorunları çözmek amacıyla, ortak çabalarımızı ileriye gitmek için cesaretle bir fırsata dönüştürmek ve aramızda yeni bir güven ve anlayış iklimini güçlendirmek.''