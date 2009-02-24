Biz söylemiyouz ama...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, kendisinin şampiyonluk cümlesini telaffuz etmediğini, ancak gelinen noktada herkesin şampiyon olacağız dediğini söyledi.



Şener, geçen yıl takımın durumunun herkes tarafından bilindiğini ve bunun için sezona fazla oyuncu transfer ederek girdiklerini belirterek, "Göreve geldiğimizde zirvenin en güçlü adaylarından biri olacağımızı söylesek bize kimse inanmazdı. Ben halen daha şampiyonluk cümlesini telaffuz etmiyorum, ancak gelinen noktada herkes şampiyon olacağız diyor. Yönetim kurulu içerisindeki bazı arkadaşlarımız bile şampiyonluktan bahseder duruma geldi. Bunun önüne geçemezsiniz. Yöneticilerim bile şampiyon olacağız diyor. Ben ise onlara beni bekleyin diyorum" dedi.



Önlerinde 13 maçın bulunduğunu ifade eden Şener, "Ama ligde fazla takımın şampiyonluk yarışı vermesi bizim avantajımız. Çünkü yarış ne kadar çok takım arasında geçerse bizim şampiyon olma şansımız o kadar artıyor. Ben ligin bitmesine 4–5 hafta kala şampiyonun belli olacağını düşünüyorum. Ama hep vurguladığım gibi bizim hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Sezon başından beri bunu diyoruz" diye konuştu



Denizlispor maçını bir yol kazası olarak değerlendiren Şener, şöyle devam etti:



"Denizli'yi küçümsemiyorum, ama bizim takım ile Denizlispor'a baktığımızda aramızda fark var. Ligde 34 maç bulunuyor. Böyle sonuçları her takım alabiliyor. Bunu çok büyük eksiklik olarak görmüyorum. Şimdiden takımın şampiyon olacağını söylemem. Çünkü bu bir mesuliyet işi. Ben Trabzonspor şampiyon olacak dedim mi takım şampiyon olmalı. Avrupa Kupaları'na gitmek önemli. Çünkü takım sınıf atlıyor, ekonomik olarak daha iyi bir seviyeye gelme imkanı yakalıyor."



ALANZİNHO'YA YAPILAN ELEŞTİRİLER



Şener, sezon başında yaptıkları transferlerin de zaman zaman eleştirildiğini dile getirerek, "Trabzon insanı genlerinden sabırsız. Gökhan'ı aldık beğenmediler. Cale'yi beğenmediler. Cale, şimdi Hırvat milli takımına seçildi. Gökhan'da seçildi ve goller atıyor. Bu oyuncular beğenilmeye başladılar. Alanzinho da burada onlar gibi olacak. Yetenekli bir oyuncu. Norveç'de 2 kez yılın en iyi orta alan oyuncusu seçildi. Zamana ihtiyacı var" dedi.



Alanzinho'nun, teknik direktör Ersun Yanal tarafından, 5-6 ay boyunca izlenerek transfer edildiğini kaydeden Şener, "Ben oyuncudan anlamam. İyi mi kötü mü bilmem. Hocaya ve bu işle ilgilenen kişilere sorarım. Alanzinho bir süre sonra iyi olacaktır" diye konuştu.





"61 NUMARALAR OLACAK"



Başkan Şener, (A) takımda forma giyen oyuncularda 61 numaralı oyuncu sayısının az olmasına ilişkin olarak ise, "Ama pilot takımımızın hepsi 61 numaralı, yani Trabzonlu oyuncular. Halk çok çabuk şampiyonluk istediğinden dolayı(A) takıma böyle transferler yapmak zorundasınız. Ama yörede Akçaabat Sebatspor, Ofspor, Arsinspor ve birçok takım bizim alt yapı konumumuzda. Zamanla bu profil ile takımda 11'in tamamının 61 numaralı oyunculardan oluşmasını ileride sağlayacağını umut ediyoruz" diye konuştu.



Şener, Yanal ile gelecek sezonun hazırlıklarına başladıklarını ifade ederek, "Bir mağlubiyetle hocayı değiştireceksek bu işi yapmayalım. Takım yönetmek ciddi bir iş. Bir mağlubiyetle hoca değişmem. Şu anda kendisiyle gelecek yılla ilgili konuşuyoruz. Sezon sonunda sözleşmesi bittiğinde oturur şartlarda anlaşırsak yola devam ederiz" dedi.



Şener, Trabzonspor'da bir sevgi bağı oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Şu anda Trabzonspor'da oyuncuların bonservisleri ellerinde olsa bile İstanbul'a gitmek istemezler. Bunu oluşturmak çok önemliydi. Onlar önce benle anlaşmak isterler. Bu çok iddialı bir söz. Ben derken Trabzonspor'u kastediyorum. Ben Trabzonspor'un bir üyesiyim."

