T24 LogoT24 Logo
Dünya

‘Biz sizin gibi yatmıyoruz!’

Bild, Yorgo Papandreu’ya yönelik mektubunun altına düşülen “not”ta “Bize yanıt yazmak isterseniz, bunun için bir pul koyduk. Sonuçta tasarruf ederken size yardım etmek istiyoruz&rdqu

06 Mart 2010 02:00

T24 - Bild gazetesinin Yorgo Papandreu’ya yönelik açık mektubunun altına düşülen “not”ta “Bize yanıt yazmak isterseniz, bunun için bir pul koyduk. Sonuçta tasarruf ederken size yardım etmek istiyoruz” denildi. Pul, açık mektubun altına iliştirildi.


Ekonomik krizden çıkış yolu arayan Yunanistan’ın Başbakanı Yorgo Papandreu dün Almanya’ya ziyarete geldiği gün ülkenin önde gelen gazetelerinden Bild’de Papandreu’ya açık mektup yayımlandı.

 “Sevgili Başbakan” başlıklı mektup “Bild Editörleri” imzasını taşıyordu.

Bild gazetesinin  2. sayfasında  yer alan açık mektup,   “Bu satırları okuduğunuzda, ülkenizden çok farklı bir ülkeye ayak basmış olacaksınız. Almanya’dasınız” satırları ile başlıyor”  ve şöyle devam ediyor:

“Burada insanlar  67 yaşına kadar çalışıyor. Memurlar için 14. maaş (izin parası) uzun süredir yok. Burada hiç kimse, hastanede zamanında yatak almak için bin euro rüşvet ödemek zorunda değil. Biz, evlenecek kişi bulamayan general kızları için emeklilik de ödemiyoruz. Bizde benzin istasyonlarında yazar kasalar var, taksi şoförleri makbuz yazıyor ve çiftçiler, hiç ortada olmayan zeytin ağaçları ile AB’nin milyonlarca sübvansiyonunu dolandırmıyor. Gerçi Almanya’nın çok borcu var, ancak ödeyebiliriz. Çünkü sabahları oldukça erken kalkıyoruz ve bütün gün çalışıyoruz. Çünkü maaşımızdan bir kısmını, daima kötü zamanlar için biriktiriyoruz. Çünkü ürünleri dünya çapında aranan firmalarımız var. Sevgili başbakan, siz bugün, on binlerce turistle, büyük miktarda parayı Yunanistan’a taşıyan bir ülkedesiniz. Hatta siz, Otto Rehhagel ile futbolda Avrupa şampiyonu olan teknik direktörünüzü gönderen ülkedesiniz.

Biz Yunanistan’ın dostu olmak istiyoruz. Bu, Almanya’nın,  Avrupa Birliği üyeliğinden beri net olarak 50 milyar euro’yu ülkenize vermesinin nedenidir. Ancak bir şey açıklığa kavuşmak zorunda: Gerekli olduğunda doğru şekilde gerçeği söylemek de iyi bir dostluğun gereğidir.”


Bild muhabiri Atina’da dilendi!

Bild gazetesi Atina’da bir dilencilik testi de yaptı. Bild muhabiri Yunan Parlamentosu’nun önündeki Syntagma Meydanı’na oturarak üzerinde Yunanca “Alman’a acil yardım- Yardım istiyorum” yazılı dövizi eline aldı. Sokaktaki Yunanlı satıcılardan biri “Biz Yunanlılar sadece ilkiz, öteki ülkeler bunu takip edecek” derken, yoldan geçen 2 kadının biri “Dilenci Alman”ın eline 1, diğeri 10 euro sıkıştırdı. Emekli bir Yunanlı da “Yunanistan çok ciddi bir durumda. Kimse şakaya almasın” dedi.. Bir başka emekli Yunanlı kadın da dilenen Almana kızarak  “Utan!” diye bağırdı ve polisi çağırdı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24