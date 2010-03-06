‘Biz sizin gibi yatmıyoruz!’

T24 - Bild gazetesinin Yorgo Papandreu’ya yönelik açık mektubunun altına düşülen “not”ta “Bize yanıt yazmak isterseniz, bunun için bir pul koyduk. Sonuçta tasarruf ederken size yardım etmek istiyoruz” denildi. Pul, açık mektubun altına iliştirildi.





Ekonomik krizden çıkış yolu arayan Yunanistan’ın Başbakanı Yorgo Papandreu dün Almanya’ya ziyarete geldiği gün ülkenin önde gelen gazetelerinden Bild’de Papandreu’ya açık mektup yayımlandı.



“Sevgili Başbakan” başlıklı mektup “Bild Editörleri” imzasını taşıyordu.



Bild gazetesinin 2. sayfasında yer alan açık mektup, “Bu satırları okuduğunuzda, ülkenizden çok farklı bir ülkeye ayak basmış olacaksınız. Almanya’dasınız” satırları ile başlıyor” ve şöyle devam ediyor:



“Burada insanlar 67 yaşına kadar çalışıyor. Memurlar için 14. maaş (izin parası) uzun süredir yok. Burada hiç kimse, hastanede zamanında yatak almak için bin euro rüşvet ödemek zorunda değil. Biz, evlenecek kişi bulamayan general kızları için emeklilik de ödemiyoruz. Bizde benzin istasyonlarında yazar kasalar var, taksi şoförleri makbuz yazıyor ve çiftçiler, hiç ortada olmayan zeytin ağaçları ile AB’nin milyonlarca sübvansiyonunu dolandırmıyor. Gerçi Almanya’nın çok borcu var, ancak ödeyebiliriz. Çünkü sabahları oldukça erken kalkıyoruz ve bütün gün çalışıyoruz. Çünkü maaşımızdan bir kısmını, daima kötü zamanlar için biriktiriyoruz. Çünkü ürünleri dünya çapında aranan firmalarımız var. Sevgili başbakan, siz bugün, on binlerce turistle, büyük miktarda parayı Yunanistan’a taşıyan bir ülkedesiniz. Hatta siz, Otto Rehhagel ile futbolda Avrupa şampiyonu olan teknik direktörünüzü gönderen ülkedesiniz.



Biz Yunanistan’ın dostu olmak istiyoruz. Bu, Almanya’nın, Avrupa Birliği üyeliğinden beri net olarak 50 milyar euro’yu ülkenize vermesinin nedenidir. Ancak bir şey açıklığa kavuşmak zorunda: Gerekli olduğunda doğru şekilde gerçeği söylemek de iyi bir dostluğun gereğidir.”





Bild muhabiri Atina’da dilendi!



Bild gazetesi Atina’da bir dilencilik testi de yaptı. Bild muhabiri Yunan Parlamentosu’nun önündeki Syntagma Meydanı’na oturarak üzerinde Yunanca “Alman’a acil yardım- Yardım istiyorum” yazılı dövizi eline aldı. Sokaktaki Yunanlı satıcılardan biri “Biz Yunanlılar sadece ilkiz, öteki ülkeler bunu takip edecek” derken, yoldan geçen 2 kadının biri “Dilenci Alman”ın eline 1, diğeri 10 euro sıkıştırdı. Emekli bir Yunanlı da “Yunanistan çok ciddi bir durumda. Kimse şakaya almasın” dedi.. Bir başka emekli Yunanlı kadın da dilenen Almana kızarak “Utan!” diye bağırdı ve polisi çağırdı.





