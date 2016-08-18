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"Biz sırtımızı Rojava'ya, YPG, YPJ’ye dayıyoruz" diyen Yüksekdağ'ın 15 yıl hapsi isteniyor

Yüksekdağ, Temmuz 2015'te Suruç'taki Kobanê kutlamalarında bu açıklamayı yapmıştı

18 Ağustos 2016 19:31

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP milletvekilleri hakkında iddianame hazırlandı. 3 milletvekili için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP milletvekilleri Dilek Öcalan, İbrahim Ayhan ve Altan Tan hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Yüksekdağ hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması ile 15 yıl hapis cezası istendi.

Yüksedağ’ın geçen yıl, YPG’nin Kobanê’yi kontrol altına almasının yıldönümü için, Suruç’ta düzenlenen kutlamaya katıldı. Etkinlikte konuşan Yüksekdağ’ın, “Biz sırtımızı Rojava’ya, Kobanê’ye, IŞİD vahşetine karşı direnen halklara, insanlık mücadelesi yürüten YPG, YPJ’ye dayıyoruz” sözleri savcılık tarafından suç sayıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksekdağ hakkında soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede Yüksekdağ hakkında, “terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Aynı iddianamede HDP milletvekilleri Dilek Öcalan ve İbrahim Ayhan için “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla 5 yıla kadar, Altan Tan içinse “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

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