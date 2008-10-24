Biz onu seçmedik. özür dileriz

Seattle'dan küçük bir Amerikan giyim firması olan Tom Bihn Design, temelde Fransa'da sattığı ürünlerin etiketinde "ılık suyla yıkayın" ve "ütülemeyin" gibi rutin uyarıların yanı sıra şu iki cümle eklenmiş: "Başkanımız bir aptal olduğu için özür dileriz. Biz ona oy vermedik."



Bush hükümetinin destek paketlerindeki değişikliği sonucunda Seattle'in öksüzler destek ofisine olan para akışı kesilmiş. Bu harektei protesto amacı ile çıkarılan kotların yanı sıra kampanyaya dikkat çeken bir t-sirt seerisi de çıkarılmış. Bu serilerin geliri ise tamamen öksüzler ofisine devredileceği kaydediliyor.