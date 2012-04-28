'Allah, Erdoğan'a akıl fikir versin'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarına ilişkin, "Çocukça şeyler. Biz neyle uğraşıyoruz, Başbakan neyle uğraşıyor? Allah akıl fikir versin. Yani başka uğraşacak bir şey yok mu? Gerçekten üzülüyorum. Gerçekten üzüntü duyuyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Le Meridien Otel'de düzenlediği “Arap Baharı Konferansı”nın ilk günkü toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “Konferansla ilgili neler söyleyeceksiniz?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, konferansın ana temasının özgürlük, demokrasi, eşitlik olduğunu belirterek, “Gandi'nin güzel bir sözü var. 'Özgürlük hayatın nefesidir. Bu nefes Arap coğrafyasına dayatma ve yönlendirmeyle değil, Arapların kendi mücadeleleriyle hayata geçirebilecekleri bir mücadeledir” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, konferansın Arap dünyasına katkı sağlamasını umduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

“Oldukça güzel bir konferans. Değişik görüşler burada tartışılıyor. Zaman zaman uzlaşılmaz denilen kişilerin, grupların burada uzlaştıklarını, birbirlerini dinlediklerini görüyoruz. Demokrasinin bütün insanlığa neler kattığını çok daha iyi gördük. Demokrasiyi ve özgürlükleri güçlendirmek bizim çabalarımızdan biriydi. Arap dünyasıyla ilgili söylemeleri hep batı basınından aldık bugüne kadar. Bugün burada doğrudan doğruya Arapların kendi seslerinden kendi düşüncelerini dinledik.”

Kılıçdaroğlu, “Başbakan, 28 Şubat sürecinde partinizin dik duramadığını söyledi. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Çocukça şeyler. Biz neyle uğraşıyoruz, Başbakan neyle uğraşıyor? Allah akıl fikir versin. Yani başka uğraşacak bir şey yok mu? Gerçekten üzülüyorum. Gerçekten üzüntü duyuyorum. Bir ülkenin başbakanı, bütün Arap ülkelerinden çok önemli isimleri çağırmışız, Nobel ödülü alan kişileri çağırmışız, gelmişler burada Arap dünyasını ve baharını, demokrasi ve özgürlüğü tartışıyorlar. Sayın Başbakan, 'Yok 12 Eylül'de şunu yaptı, 28 Şubat'ta şu oldu'... Bunlar çocukça şeyler, bunları bırakmak lazım. Sayın Başbakan'a hatırlatmak isterim, sen koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanısın, ilkokul mezunu bir öğrenci değilsin. Kişisel çıkarlarla uğraşacak şeyler yapmamalısın. Bunlar doğru değil. Bir başbakana yakışmaz."

"Daha tepeden bakmalısın, daha ciddi bakmalısın. 'O onu söyledi, bu bunu söyledi', o zaman bırak başbakanlığı git mahallede bak bakalım millet neler konuşuyor. Dinlersin o zaman onu. Gerçekten bir başbakana yakışmayacak şeyler. Ben bunları söylemek istemiyorum, ama bir başbakan bunları söylerse benim farklı bir şey söylemem gerekir. Onun için kendisine yakışanı yapıyordur belki. Beni aşan şeyler. Ben dedikodu yapmak ve üretmek istemem. Benim dedikodu ile işim yok. Ben bir şey iddia edersem, çıkarım kapı gibi belgesini koyarım. Ondan sonra beklerim.”

Kılıçdaroğlu, yarın sona erecek konferansın ilk günkü toplantısının ardından katılımcılarla birlikte aile fotoğrafı çektirdi.