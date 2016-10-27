T24 LogoT24 Logo
Spor

"Biz inandığımızda kimse kupayı alamaz"

Yasin Öztekin, sol kanatta oynadığında kendisini daha iyi hissettiğini söyledi

27 Ekim 2016 17:37

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de iyi takım ama biz inandığımızda bizden kimse kupayı alamaz. Onlara da başarılar diliyorum. Biz iyi oynarsak şampiyonluğumuz kaçınılmaz olur" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Yasin Öztekin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Adanaspor ile oynanacak maç öncesi basın mensuplarıyla buluştu.

Sarı-kırmızılı takımın futbolcusu, "Önümüzde Adanaspor maçı var. Son hafta Trabzonspor'a karşı tabi ki iyi bir sonuç alamadık ama bu karşılaşmada 3 puan almak istiyoruz. İyi hazırlandık ve inşallah 3 puanı alacağız" açıklamalarında bulundu.

 

"Solda daha iyiyim"

 

Kendisini sol kanatta daha iyi hissettiğiyle alakalı gelen bir soru üzerine Yasin, "Hocayla konuştuk, bunu kendisi de biliyor. Ancak takım için sağ tarafta daha uygun görüyor. Solda Bruma var. Sağda istediğim oyunu yüzde yüz oynayamasam da elimden geleni yapıyorum. Geçen sene solda oynadım, bu sene sağda. Solda oynadığımda dediğim gibi birebirlerde daha iyi oynuyorum. Sonuçta hoca karar veriyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım" diye konuştu.

 

"Görev geldiğinde en iyisini yapacağım"

 

"Kadroda 25 iyi oyuncu var" diyen Yasin Öztekin, "Benim pozisyonumda Sinan, Podolski, Bruma olsun o bölgede oynayan oyuncular. İlk başta ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Şans geldiğinde iyi değerlendiriyorum. Son 6-7 maçta oynadım. Trabzon maçında oynamadım. İyi oyuncularımız var ve hoca istediği oyuncuyu oynatabilir. Oynamadığım zaman üzülüyorum ama görev geldiğinde ise en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

 

"İyi oynarsak şampiyonluğumuz kaçınılmaz olur"

 

Bu lige çok iyi başladıklarını aktaran yetenekli futbolcu, "Kupayla başladık. Son 8 haftada daha da fazla puan alabilirdik. Beşiktaş maçını öne geçmemize rağmen hata yaptık ve 2-2 bitirdik. Kayseri maçı da öyle, aslında bütün maçları kazanabilirdik. Son maçta da hata yapıp kaybettik. Biz bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de iyi takım ama biz inandığımızda bizden kimse kupayı alamaz. Onlara da başarılar diliyorum. Biz iyi oynarsak şampiyonluğumuz kaçınılmaz olur" dedi.

ETİKETLER

Yasin ÖztekinGalatasarayşampiyonluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24