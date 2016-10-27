"Biz inandığımızda kimse kupayı alamaz"

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de iyi takım ama biz inandığımızda bizden kimse kupayı alamaz. Onlara da başarılar diliyorum. Biz iyi oynarsak şampiyonluğumuz kaçınılmaz olur" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Yasin Öztekin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Adanaspor ile oynanacak maç öncesi basın mensuplarıyla buluştu.

Sarı-kırmızılı takımın futbolcusu, "Önümüzde Adanaspor maçı var. Son hafta Trabzonspor'a karşı tabi ki iyi bir sonuç alamadık ama bu karşılaşmada 3 puan almak istiyoruz. İyi hazırlandık ve inşallah 3 puanı alacağız" açıklamalarında bulundu.

"Solda daha iyiyim"

Kendisini sol kanatta daha iyi hissettiğiyle alakalı gelen bir soru üzerine Yasin, "Hocayla konuştuk, bunu kendisi de biliyor. Ancak takım için sağ tarafta daha uygun görüyor. Solda Bruma var. Sağda istediğim oyunu yüzde yüz oynayamasam da elimden geleni yapıyorum. Geçen sene solda oynadım, bu sene sağda. Solda oynadığımda dediğim gibi birebirlerde daha iyi oynuyorum. Sonuçta hoca karar veriyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım" diye konuştu.

"Görev geldiğinde en iyisini yapacağım"

"Kadroda 25 iyi oyuncu var" diyen Yasin Öztekin, "Benim pozisyonumda Sinan, Podolski, Bruma olsun o bölgede oynayan oyuncular. İlk başta ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Şans geldiğinde iyi değerlendiriyorum. Son 6-7 maçta oynadım. Trabzon maçında oynamadım. İyi oyuncularımız var ve hoca istediği oyuncuyu oynatabilir. Oynamadığım zaman üzülüyorum ama görev geldiğinde ise en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

"İyi oynarsak şampiyonluğumuz kaçınılmaz olur"

Bu lige çok iyi başladıklarını aktaran yetenekli futbolcu, "Kupayla başladık. Son 8 haftada daha da fazla puan alabilirdik. Beşiktaş maçını öne geçmemize rağmen hata yaptık ve 2-2 bitirdik. Kayseri maçı da öyle, aslında bütün maçları kazanabilirdik. Son maçta da hata yapıp kaybettik. Biz bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de iyi takım ama biz inandığımızda bizden kimse kupayı alamaz. Onlara da başarılar diliyorum. Biz iyi oynarsak şampiyonluğumuz kaçınılmaz olur" dedi.