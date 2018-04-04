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"Biz iktidar olduğumuzda, bu sanatçılara selam vermeyeceğiz"

İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Sayın Erdoğan'a yakıştıramadım

04 Nisan 2018 20:30

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu Afrin'deki operasyona katılan askerlere, sanatçılarla birlikte  moral ziyaretinde bulunurken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kamuflaj giymesiyle ilgili olarak  “Ben öncelikle Sayın Erdoğan’a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve beraberindeki heyeti kabul etti.

"Sayın Erdoğan'a yakıştıramadım"

Görüşmenin ardından  basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, bir basın mensubunun, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı ünlü sanatçılarla Hatay’a gidip, kamuflaj giymesi ile ilgili çok tepki aldı. Siz görüntüleri nasıl değerlendiriyorsunuz? şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:

“Partisinin metal yorgunluğunun bitirilmesiyle ilgili olarak, nasıl kahraman ordumuzu bir manivela olarak kullanıldıysa, bu seferde benzer bir magazinsel bir tavır. Ben öncelikle Sayın Erdoğan’a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi.

"Engelleyecek kişi henüz yeryüzüne inmedi"

Akşener, “Türkeş’i anma töreninde size yönelik bir yasak olduğuna dair söylemler var?" şeklinde yöneltilen soruya ise, “Ben bu ülkeye hizmet etmiş çok değerli devlet adamlarının gittiğim şehirlerde varsa mezarları kamuoyuna çok bilgi vermeden gidip ziyaret eder ve duamı okurum. Onun dışında kaldı ki, rahmetli Başbuğ’un mezarının elbette ziyaretine bir siyasi partinin yasak koyması mümkün olamaz. Ben bir yere gitmeye kalkıştığım zaman engelleyecek kişi henüz yeryüzüne inmedi. Kimsenin gücü yetmez. Fakat gerginlikten, saygısızlıktan, seviyesizlikten, terbiyesizlikten uzak durmaya gayret ediyoruz biz. Yeteri kadar Türkiye çok gerildiö şeklinde yanıt verdi.

"Geçmişte kendini tek görenlerin işi bundan sonra zor"

Partisinin 1 Nisan Pazar günü gerçekleşen 1'inci Olağanüstü Kurultayı hakkında da açıklamalarda bulunan Akşener, öTürkiye’nin her tarafından arkadaşlarımız geldi. Genci, yaşlısı, kadın, erkeği kendi imkânlarıyla geldiler. Kamyonlarla yollar kapatıldı. Sabahın erken saatinde bizim bilgimiz olmadan salon açıldı. Her türlü engellemeye rağmen oraya on binlerce insan geldi. Geçmişte kendini tek görenlerin işi bundan sonra zor. 14 Nisan’da Batman’dayım. O hafta tamamen İstanbul’un 39 ilçesini ev ev, sokak sokak, mağaza ve dükkânları gezeceğiz. Biz işimize bakıyoruzö dedi.

Ayrıca, Şeker-İş Sendika Başkanı İsa Gök ve beraberinde heyet Şeker fabrikalarının kurtuluşu için, milli mutabakat tutanakları ve şeker sektörü bilgilendirme dosyasını Akşener’e sundu. (DHA)

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