Biz gideriz tersine...

İtalya'nın Parma kentinde yapılan Geri Geri Koşma (Retro) Dünya Şampiyonası'na katılan tek Türk sporcu Ömer Aslan, şampiyonada 200 ve 400 metrede dünya birincisi oldu. Aslan, 100 metre koşusunda da rakibiyle aynı dereceyi elde etmesine karşın ikinci oldu.



Şampiyonaya Antalya'da hazırlanan Türkiye'nin tek retro koşucusu Ömer Aslan, İtalya'nın Parma kentinde geçtiğimiz günlerde yapılan 2008 Dünya Retro Şampiyonası'nda 200 ve 400 metre koşularında birincilik ve 100 metre koşusunda ise ikinci oldu.



Şampiyonadan sonra Antalya'ya dönen Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'yi temsil etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. 8 ayrı kategoride yapılan yarışmalara 100, 200 ve 400 metrelerde katılan Aslan, 200 metreyi 32 ve 400 metreyi de 72 saniyede koşarak dünya rekoru kırdığını söyledi.



Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Brezilya başta olmak üzere 16 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı yarışmalarda Türkiye'ye 2 altın ve bir gümüş madalya getirmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Aslan, "Şampiyonaya formasında sponsor logosu olmayan tek sporcu olarak ben katıldım. Kendi çabalarımla Türkiye'ye madalya kazandırdım" dedi.



Retronun 2012 olimpiyatlarına yeni bir spor branşı olarak dahil edilmesinin beklendiğini de anlatan Aslan, hedefinin olimpiyatlara katılarak Türkiye'yi temsil etmek olduğunu ifade etti. Aldığı derecelerle uluslararası yarışmalara doğrudan katılma hakkı elde ettiğini de anlatan Aslan, bugüne kadar sponsor desteği bulamadığı için garsonluk yaparak, tamamen kendi imkanlarıyla yarışmalara hazırlandığını anımsattı.



Aslan, şöyle devam etti:



"Ülkemizde geri geri koşmayı hala kabullenemeyen bir anlayış var. Bu nedenle kendime sponsor desteği bulamadım. Bazı belediye yöneticileri (İleri koşanlar varken biz geri geri koşana mı destek olacağız) dediler. Bu tür ifadelere çok üzüldüm. Sonuçta spor olarak yapılan bu alana destek olunması gerekir. Sponsor bulamazsam önümdeki yarışmaların bir bölümüne katılmayacağım. Ancak kendimi olimpiyatlara hazırlayacağım."



Şampiyonadan döndükten sonra garsonluk yapmaya yeniden başlayan Aslan, İtalya Retro Komitesi yetkililerinin kendisine Türkiye'de de retro organizasyonları düzenlemek istediklerini bildirdiklerini sözlerine ekledi.

