"Biz FETÖ'cüleri iade ettik, Türkiye'den kimleri istediğimizi Hakan Fidan biliyor"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi Abdullah Sultan Al Nuaimi, Katar’da Türkiyeli askerlerin bulunmasına karşı olmadıklarını söyledi. “15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Afganistan’dan gelen ve Dubai’den transit geçiş yapacak olan FETÖ üyesi iki generali hava limanımızda derdest edip Türkiye’ye iade etmiştik" diyen Nuaimi, "Aynı hassasiyeti bize karşı faaliyet gösteren teröristler için Türkiye’den bekliyoruz. Onların kimler olduğunu Hakan Bey (MİT Müsteşarı Hakan Fidan) çok iyi biliyor” ifadesini kullandı.

Yeniçağ yazarı Kenan Akın’ın, Nuaimi'nin açıklamalarına da yer verdiği “BAE: Türkiye’nin Katar’da üssü olmasına itirazımız yok” başlıklı yazısı şöyle:

Kim ne derse desin; başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkelerinin Katar'a karşı "abluka" kararı bütün bölgeyi tedirgin ediyor.

Ne var ki özellikle Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) krizin Türkiye ile ilişkilerinin bozulmasını kesinlikle istemiyor.

Gerçekten de, dört günümüzü geçirdiğimiz Abu Dabi ve Dubai'de kiminle görüştüysek, BAE ile Türkiye'nin ilişkilerinin normal kalmasını istiyor ve bekliyor.

Hatta, Katar'daki Türk askeri üssünden "rahatsızlık" duymadıklarını belirten üst düzey BAE yetkilileri, "İhvan"ın FETÖ kadar tehlikeli olduğu görünümünü ısrarla ortaya atarken, "Müslüman Kardeşler" ile ilgili "iade talebi"nde bulundukları dokuz vatandaşının gönderilmesini istiyor.

İki ülke arasında son yıllarda hızla yükselen doğrudan yatırımları, dış ticareti ve turizm faaliyetlerini dikkate alarak, bazı BAE devlet kurumlarının ve bu kurumlara politika üreten eğitim ve sivil toplum örgütlerinin, Katar krizinin çözümü için çaba harcayan Türkiye'den beklentiler, hemen hemen her eksende birleşiyor.

Her şeyden önce, gelişmeleri büyük titizlikle ve yakından takip eden BAE Türkiye Büyükelçisi Can Dizdar'ın "tecrübesi" dikkatleri çekiyor.

Nitekim, "Krizin çözülmesi bölgedeki tüm ülkelerin yararınadır ve bu yönde çabalar yoğun şekilde devam ediyor" diyen Dizdar, Türkiye'nin "iyi niyetini" dile getiriyor.

BAE yetkilileri de, Türkiye ile her konuda ilişkilerin gelişmesinden yana olduklarını ancak, Müslüman Kardeşler örgütünün kendileri için FETÖ kadar tehlike arz ettiğini özellikle vurguluyor.

BAE Dışişleri Bakanlığı Üst Düzey Yetkilisi Abdullah Sultan Al Nuaimi "Sizin için FETÖ terör örgütü ne ise bizim için de Müslüman Kardeşler odur. Hiçbir itirazımız yok. Sorun Müslüman Kardeşler konusundaki tavırdır. Biz, terör örgütlerinden kurtulmak istiyoruz." dileğinde bulunarak, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Türkiye'de bu örgüte çalışan bizim vatandaşımız dokuz terörist var ve onların iadesini istiyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Afganistan'dan gelen ve Dubai'den transit geçiş yapacak olan FETÖ üyesi iki generali hava limanımızda derdest edip Türkiye'ye iade etmiştik. Aynı hassasiyeti bize karşı faaliyet gösteren teröristler için Türkiye'den bekliyoruz. Onların kimler olduğunu Hakan Bey (MİT Müsteşarı Hakan Fidan) çok iyi biliyor."

Al Nuaimi, her iki ülkenin ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemi üzerinde dururken, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin her açıdan çok güçlü olduğunu ve iki ülkenin bir çok ortak noktası bulunduğunu vurguluyor.

"Türkiye ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Şu anda Abu Dabi hava limanı inşaatını bir Türk firması yapıyor ve çok büyük bir projedir. Dış ticaretimiz 10 milyar doları aşmış. Sizden bize 8, bizden size 15 milyar dolarlık yatırım olmuş. Gayrimenkul yatırımları ve turizm çok hızlı büyüyor. Katar ile kriz yaşarken de Türkiye ile ilişkileri soğutmadık. 15 Temmuz darbe girişiminde hükümeti destekledik."

BAE'nin Türkiye ile ilişkilerine çok özen gösterdiğini belirten Al Nuaimi, çok hassas bir soruna değinerek, "Türk Ordusuna itirazımız yok" gibi önemli bir beyanda bulunurken, şunları söylüyor:

"BAE, Türkiye ile ilişkilerine çok özen gösteriyor. Türkiye ile siyasi ve savunma iş birliği de yapıyoruz. Türkiye'nin iç işlerine asla karışmayız. Üs meselesine gelince, bize göre Katar bir ABD arazisidir ve aslında Türkiye'ye üs iznini Katar değil ABD vermiştir. Buna karşın, Türkiye'nin Katar'da üssü olmasına itirazımız yok".

BAE'deki temaslarımızdan edindiğimiz bilgi ve intibalara yarın da devam edeceğiz.