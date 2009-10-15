Biz Ermenistan'a, Rusya'da bize gol attı!

Bursa’da Türkiye-Ermenistan karşılaşmasının sürdüğü saatlerle Azerbaycan ve Rusya doğal gaz anlaşmasına imza attı.



Rusya basının ‘Futbol-gaz kontratı’ olarak nitelediği anlaşmayı Rusya adına sürpriz bir şekilde Bakü’gelen ‘Gazprom’ başkanı Alexi Miller imzaladı.



Başbakan Vladimir Putin’le beraber Çin’de temaslarda bulunan ‘Gazprom’ başkanının Azerbaycan-Rusya futbol karşılaşmasını izlemek için beklenmedik bir şekilde Pekin’den Bakü’ye gelmesini duyan gazeteciler, ‘ziyaretin futbol sevdasından çok ötede bir önem taşıdığı’ yorumunda buldu. Öyle de oldu.



Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile ‘Gazprom’ arasında ilk doğal gaz satışı kontratının imzalanması haberini ilk duyuran kişi ise Pekin’de Vladimnir Putin oldu.



‘Kuzey bölgelerde ve Sahalin’de doğal gazı üreterek Kuzey Kafkasya’ya kadar taşımak yerine Azerbaycan’dan gazı satın almak daha az masraflıdır’ diye Putin, Azeri gazınını hangi fiyattan satın alındığı konusuna ise açıklık getirmedi.



1 Ocak 2010’dan geçerli olan kontrat gereği Rusya’ya günde 1,5 milyon metreküp (yılda 500 milyon metreküp) doğal gaz satmayı planlayan SOCAR yetkilileri bu amaçla Bakü-Novo Filya boru hattının kullanılacağını açıkladı.



Azerbaycan’la enerji işbirliğini değerlendiren ‘Gazprom’ Başkanı Miller, ‘Kontrat en iyi koşulları öngörüyor. Satın alacağımız doğal gaz mikratırı ileride artırmayı düşünüyoruz’ açıklaması ile yetindi.



SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev ise Rusya ile diyalog masasında Azerbaycan çıkarlarının dikkate alındığına dikkat çererek, ‘Ürettiğimiz gaz fazlalığını ihraç etme şansına kavuştuk’ dedi.



Bu arada, kontratı haberini değerlendiren Rusya’nın ‘Vremya Novostey’ gazetesi ise, ‘Tabii ki, Rusya kendi doğal gazını iç pazarda satarsa çok daha fazla kazanır. Ancak Bakü’de imzalanan anlaşma sayesinde ‘Nabucco’ projesi ciddi sorunlarla karşılaşacak. Azerbaycan’la Türkiye arasında süren fiyat tartışması da proje için bir başka sorundur. Artı Moskova yönetimi, Bakü’ye önerdiği ‘iyi fiyat’ sayesinde Azerbaycan’ı Türkiye ve avrupalılarla fiyat pazarlığından çok daha sıkı tutmu sergilemeyue itiyor’ yorumunda bulundu.



Bakü’de çıkan ‘Bizim Yol’ gazetesi ise Gazprom’la imzalanan doğal gaz anlaşmasının Türkiye-Ermenistan normallşemesine tepki olarak atıldığını yazdı.